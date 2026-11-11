美 중간선거 물가 심판에도…백악관 "관세 계속 고수"

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백악관 "제조업 재건·공급망 안보 위한 정책…트럼프 임기 내 지속"

美국민 62%, 관세 철회 지지…트럼프 전 경제고문 "관세는 소비세"

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국 중간선거에서 물가 상승에 대한 유권자들의 불만이 확인됐음에도 백악관이 도널드 트럼프 대통령의 관세 정책을 계속 추진하겠다는 입장을 밝혔다. 관세가 미국 제조업과 국가 안보를 위한 수단이라는 기존 입장을 고수한 것이지만, 트럼프 행정부 1기 경제 고문을 지낸 인사는 관세 부담이 결국 미국 소비자에게 전가되고 있다고 비판했다.

10일(현지시간) 미국 상공회의소가 워싱턴에서 개최한 B20 정상회의에서 짐 고이어 백악관 공공연락실 국장은 관세가 미국 제조업 재건과 공급망 확보, 국가 안보 강화를 위한 핵심 정책이라고 옹호했다.

고이어 국장은 "이제 겨우 시작했을 뿐"이라며 "대통령 임기 나머지 기간에도 지금과 같은 속도를 이어가는 것이 우리의 목표"라고 밝혔다.

반면 트럼프 대통령의 첫 번째 임기 당시 백악관 수석 경제고문을 지낸 게리 콘 IBM 부회장은 관세 정책이 소비자들의 부담을 키우고 있다고 지적했다.

콘 부회장은 "관세는 미국 소비자에게 부과되는 소비세"라며 관세로 제품 가격이 상승하고 미국인들이 구매를 재고하게 된다고 주장했다.

그는 트럼프 대통령이 관세 수입을 내세운다면 이렇게 답하겠다며 "당신은 대차대조표의 한쪽, 대변만 보고 있다"고 말했다. 이어 "차변에는 어떤 제품을 사면서 관세를 떠안게 된 성실한 미국인 모두가 있다"고 강조했다.

◆ 국민 62% "관세 철회"…10월 물가도 예상 웃돌아

관세 정책에 대한 미국 내 반감은 여론조사에서도 확인됐다. 이날 발표된 로이터·입소스 여론조사에 따르면 미국인의 62%가 트럼프 대통령의 관세 철회를 지지했다. 생활비 문제에 대한 트럼프 대통령의 대응을 긍정적으로 평가한 응답자는 21%에 그쳤다.

앞서 지난 3일 치러진 중간선거에서도 생활비 부담은 공화당 패배의 주요 배경으로 지목됐다. CNBC 유권자 여론조사에서는 응답자 약 3분의 2가 트럼프 대통령의 정책이 인플레이션에 영향을 미쳤다고 답했다. 약 10명 중 9명은 생활비가 투표에 영향을 미친 주요 또는 결정적 요인이라고 밝혔다.

수전 클라크 미국 상공회의소 회장은 B20 정상회의 기조연설에서 "지난주 미국 유권자들은 생활비와 경제적 안정에 대해 분명한 메시지를 보냈다"고 말했다.

백악관에 대한 물가 압박은 이날 발표된 경제 지표로 더욱 커졌다. 미국의 10월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.4% 상승해 시장 예상을 웃돌았다. 전년 동월 대비 상승률은 가장 최근 집계된 9월 기준 3.7%로, 연방준비제도(Fed·연준)의 목표치인 2%를 크게 상회했다.

물가 상승에는 관세 외에도 이란 전쟁에 따른 에너지 가격 상승과 주거비, 의료비 등 가계 지출 증가가 영향을 미치고 있다. 다만 관세 역시 물가 압력을 가중하는 요인이라는 분석이 나온다.

뉴욕 연방준비은행의 한 연구에 따르면 트럼프 행정부의 관세 인상분 가운데 약 26%가 소비자 가격에 전가된 것으로 추산됐다. 일부 관세 효과는 공급망을 거치면서 실제 소비자 가격에 반영되기까지 9~12개월이 걸리는 것으로 분석됐다.

◆ 기업은 공급망 재편…의회 제동은 '험로'

기업들도 트럼프 행정부의 통상 정책 변화에 대응해 공급망 재편에 나서고 있다. 캐럴 토메 UPS 최고경영자(CEO)는 글로벌 공급망이 점차 지역화하면서 기업들이 생산과 조달 거점을 자국과 가까운 지역으로 옮기고 있다고 밝혔다.

토메 CEO는 CNBC가 진행한 패널 토론에서 "공급망이 다변화하고 있으며 지역화하고 있다"고 말했다. UPS는 별도로 아시아 네트워크 확대를 위해 필리핀에 8000만달러 이상을 들인 신규 항공 허브를 열고, 전 세계 1100개 이상의 무역 노선 간 연결을 강화한다는 방침이다.

다우의 짐 피터링 회장 등 일부 기업 경영진은 관세가 비용 상승을 초래한다는 점을 인정하면서도 미국 제조업 보호와 불공정 경쟁 대응을 위해 필요하다는 입장을 보였다.

민주당은 내년 1월 의회 주도권을 확보하면 트럼프 대통령의 관세 정책에 제동을 걸겠다는 방침이다. 다만 대통령의 거부권과 행정부에 부여된 폭넓은 통상 권한 등을 고려하면 관세 정책을 실질적으로 되돌리기는 쉽지 않을 전망이다.

이 때문에 콘 부회장은 트럼프 대통령과 새로 출범할 민주당 주도의 의회가 초당적인 무역 합의를 추진할 여지가 있다고 봤다. 중국과 불공정 무역 관행에 대한 보호 조치는 법제화해 영구화하는 대신 캐나다에 대한 관세는 철회해, 향후 대통령이 뒤집을 여지를 줄이자는 것이다.

B20 정상회의를 이끈 케빈 브래디 전 공화당 하원의원은 "트럼프 대통령은 기존 무역 체제를 우리가 다시 돌아가기 어려운 방식으로 흔들어 놓았다"고 말했다.

미국 중간선거 전날인 2일(현지시간) 워싱턴DC 링컨기념관 반사연못에서 연설 후 떠나는 도널드 트럼프 대통령. [사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com