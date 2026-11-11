[채권/외환] 美 물가 충격에 국채금리 급등·달러 강세…12월 '빅스텝' 가능성 부상

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

10월 소비자물가 0.4% 상승, 예상 웃돌아…근원 물가도 예상 상회

美 2년물 금리 4.73%·10년물 4.99%…달러지수 0.57% 상승

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국의 10월 소비자물가가 예상보다 큰 폭으로 오르면서 국채금리가 급등하고 달러화가 강세를 보였다. 물가 상승 압력이 좀처럼 꺾이지 않자 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 다음 달 기준금리를 0.5%포인트 인상하는 '빅스텝'에 나설 수 있다는 전망까지 나오고 있다.

10일(현지시간) 미 노동부에 따르면 10월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.4% 상승했다. 시장 예상치인 0.3%를 웃돌았지만 9월 상승률(0.6%)보다는 낮아졌다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI도 0.3% 올라 예상치(0.2%)를 상회했다. 근원 CPI는 3개월 연속 0.3% 상승했다.

물가 지표가 예상보다 높게 나오면서 연준의 추가 금리 인상 전망도 강화됐다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 시장은 연준이 12월 8~9일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 금리를 인상할 확률을 약 91%로 반영했다. 0.5%포인트 인상 확률은 장중 한때 15%까지 높아졌다가 10% 수준으로 낮아졌다.

크리스토퍼 월러 연준 이사의 매파적 발언도 시장을 자극했다. 월러 이사는 CPI 발표에 앞서 "근원 물가가 전월 대비 0.3% 이상 상승한다면 더 강력한 정책 대응이 필요할 수 있다"며 "12월 회의에서 기준금리를 0.5%포인트 인상하는 방안을 고려해야 한다"고 밝혔다. 실제 근원 CPI가 월러 이사가 제시한 수준에 도달하면서 긴축 우려가 커졌다.

미 국채 10년물 수익률 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.11.11 koinwon@newspim.com

◆ 美 2년물 금리 4.73%·10년물 4.99%…달러지수 0.57% 상승

이에 따라 통화정책에 민감한 미국 2년 만기 국채금리는 18.7bp(1bp=0.01%포인트) 급등한 4.73%를 기록했다. 지난 10월 28일 이후 최고 수준이다. 하루 상승폭은 도널드 트럼프 미국 대통령의 대규모 관세 발표로 금융시장이 요동쳤던 지난해 4월 이후 최대 수준을 향했다.

미국 국채의 기준물인 10년 만기 국채금리도 12.6bp 오른 4.99%로 10월 29일 이후 최고치를 기록했다. 2년물과 10년물 금리 격차는 25bp로 좁혀졌으며, 장중 한때 23bp까지 축소돼 9월 24일 이후 가장 낮은 수준을 나타냈다.

지난주 인공지능(AI) 관련주 급락으로 안전자산인 국채에 매수세가 몰리면서 하락했던 금리가 인플레이션 우려에 다시 급등한 것이다.

FHN파이낸셜의 거시 전략가 윌 컴퍼놀은 "월러 이사가 다음 달 금리 인상을 지지하는 데다 0.5%포인트 인상 가능성까지 언급하면서 시장에 연속적인 충격을 줬다"고 말했다.

프린시펄자산운용의 수석 글로벌 전략가 시마 샤는 "이번 물가 보고서는 경고 신호"라며 "12월 금리 인상은 사실상 확정된 것으로 보인다"고 평가했다. 그는 "예상을 웃돈 물가 상승이 에너지뿐 아니라 근원 상품과 서비스 전반으로 확산됐다"고 지적했다.

미 국채금리가 급등하면서 달러화도 주요 통화 대비 강세를 보였다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러지수는 0.57% 오른 102.26을 기록했다.

유로화는 달러 대비 0.55% 하락한 1.116달러에 거래됐고, 달러/엔 환율은 0.55% 상승한 158.80엔을 나타냈다.

달러/원 환율은 한국 시간 11일 오전 7시 18분 기준 전장 대비 0.19% 오른 1344.50원을 가리키고 있다.

스탠다드차타드은행의 주요 10개국(G10) 외환 리서치 책임자인 스티브 잉글랜더는 "월러 이사의 강경한 발언이 달러와 금리 상승의 출발점이 됐다"며 "미국 중간선거 이후 달러화는 주로 유가에 좌우됐지만, 이제 시장의 관심이 인플레이션 위험과 연준의 통화정책으로 옮겨가고 있다"고 설명했다.

코페이의 수석 시장 전략가 칼 샤모타는 "견조한 노동시장과 소비가 미국 경제를 뒷받침하고 있어 연말 이전에 달러화가 지속적인 약세로 돌아서기는 어려울 것"이라고 전망했다.

한편 이날 미 재무부가 실시한 420억달러 규모의 10년 만기 국채 입찰에서는 부진한 수요가 유입된 가운데 발행 수익률이 5.02%로 결정됐다. 이는 지난 입찰 때에 비해 낮아진 수준이다. 응찰률은 2.46배로 전달에 비해 낮아졌으며, 지난 5월 이후 최저치를 기록했다. 재무부는 12일 250억달러 규모의 30년 만기 국채 입찰을 실시한다.

시장에서는 13일 발표되는 10월 생산자물가지수(PPI)가 연준의 향후 금리 경로를 가늠할 추가 변수가 될 것으로 보고 있다. 미국 채권시장은 11일 재향군인의 날을 맞아 휴장한다.

koinwon@newspim.com