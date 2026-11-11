중국국제수입박람회 의향 거래액 854억달러, 5대 지표 역대 최고

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 최대 수입 전문 전시회인 제9회 중국국제수입박람회(CIIE)의 누적 의향 거래액이 854억5000만달러(약 125조원)로 전년보다 2.3% 증가하며 역대 최고치를 기록했다. 참가 기업과 전시면적, 신제품 발표 등 5개 핵심 지표도 모두 사상 최고치를 경신했다.

이번 수입박람회 무대에서는 글로벌 기업들이 중국을 단순한 판매시장을 넘어 연구개발(R&D)과 생산, 글로벌 공급망 구축을 위한 전략적 거점으로 활용하려는 움직임이 두드러진 가운데 향후 박람회의 역할도 확대될 것으로 기대를 모았다.

11일 중국 제일재경 등 중국 매체에 따르면 지난 10일 폐막한 제 9회 중국국제수입박람회에서는 전체 누적 의향 거래액이 854억5000만달러를 기록했다. 전체 4142개 기업이 참가했으며, 전시면적은 사상 처음 44만㎡를 넘어섰다. 글로벌 신제품 발표 및 첫 전시 제품은 485개에 달했고, 세계 500대 기업과 업종 선도기업 참가 수도 300개를 웃돌았다.

올해 박람회에서 주목할 점은 외국 기업들의 참가 목적이 단순한 제품 홍보와 수출 계약에서 중국 내 사업 기반 강화로 확대되고 있다는 것이다. 전시회가 단기적인 거래 성과를 넘어 중국 정부와 기업, 산업 공급망을 연결하고 장기적인 사업 기회를 확보하는 플랫폼으로 자리 잡고 있다는 평가다.

독일 기술기업 헤레우스의 아이저우핑 중국 총재는 올해 박람회에서 10억위안을 웃도는 구매 의향 계약을 체결했다고 밝혔다. 회사는 데이터센터 수요 확대에 힘입어 올해 두 자릿수 성장률을 기록했다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 사진= 인터넷. 2026.11.11 chk@newspim.com

이 회사는 중국 내 연구개발과 생산시설 투자도 확대하고 있다. 상하이에 신규 연구개발센터를 설립하고 2기 증설 사업을 추진하고 나섰으며 선양 반도체용 석영 신공장에도 약 6억위안을 투자했다. 중국 내 혁신센터는 모두 6곳으로 늘었다.

아이저우핑 총재는 외국 기업들이 과거처럼 중국 시장에서 손쉽게 수익을 올리던 시대는 지났다고 진단했다. 중국에서 경쟁력을 확보하려면 현지 생산과 엔지니어링 서비스뿐 아니라 연구개발과 경영진의 현지화까지 갖춰야 한다는 설명이다. 특히 중국 시장을 단순한 판매처로 보지 말고 중국에서 축적한 기술과 사업 역량을 글로벌 시장으로 확산하는 전략이 필요하다고 강조했다.

미국 에너지기업 코노코필립스도 이번 박람회를 중국 기업들과 협력 기회를 확대하는 계기로 활용했다. 회사는 액화천연가스(LNG) 생산 관련 특허 기술과 글로벌 에너지 사업 역량을 선보이며 중국 내 에너지 안보와 청정에너지 전환 분야에서 협력을 모색했다.

중국 진출 30주년을 맞은 유통기업 메트로도 현지 사업 확대에 나섰다. 올해 박람회에 세계 주요 산지에서 직접 조달한 상품 128종을 선보였으며, 이 가운데 55종은 처음 공개한 제품이다. 메트로는 중국 소비자들의 식품 안전과 원산지 추적, 품질 인증에 대한 관심이 높아지는 점을 새로운 사업 기회로 보고 있다.

회사는 기업 간 거래(B2B) 중심 사업에서 일반 가정 소비자까지 고객층을 넓히는 B2B2C 전략을 추진한다. 2027년까지 중국 내 20개 매장을 개조하고 전국에 100개 전진창고를 구축할 계획이다. 장쑤성 타이창의 스마트 물류센터도 건설해 2028년 가동할 예정이다.

이번 중국국제수입박람회는 단순한 전시와 거래를 넘어 외국 기업들의 중국 내 연구개발과 생산, 물류 및 공급망 투자를 유도하는 플랫폼으로 전환하는 새로운 추세를 나타냈다. 외국 기업들이 중국을 소비시장인 동시에 글로벌 사업 역량을 축적하고 확장하는 거점으로 활용하면서 박람회의 경제적 파급효과도 장기적인 투자와 협력으로 확대되는 모습이다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com