울진 축산항 동방 28km 해상서 조업 어선 화재 진화 중...승선원 4명 전원 구조

AI 핵심 요약beta
- 11일 오전 울진 동방 해상 어선 기관실에서 화재가 발생했다
- 인근 어선이 승선원 4명을 전원 구조해 인명 피해를 막았다
- 해경은 경비함정 9척을 투입해 번진 불을 진화하고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 동해상에서 조업 중이던 9t급 연안복합어선에서 화재가 발생해 해경과 구조 세력이 진화하고 있다. 다행히 승선원 4명은 인근에서 조업 중이던 어선에 의해 안전하게 구조됐다.
11일 동해해양경찰청에 따르면 이날 오전 3시 26분쯤 경북 울진군 축산항 동방 약 28km 해상에서 조업 중이던 어선 A호(9.77t, 연안복합, 후포 선적) 기관실에 화재가 발생했다.
신고를 받은 해경은 경비 중이던 함정 9척을 현장으로 보내고 인근 해역에서 조업하던 대명호에 구조 협조를 요청했다.
대명호는 사고 어선으로 신속히 이동해 승선원 4명을 전원 구조했다. 해경이 오전 4시쯤 구조된 선장을 통해 확인한 결과 승선원 모두 건강 상태가 양호한 것으로 파악됐다.
기관실에서 시작된 불은 선체 전반으로 번졌으며, 해경은 경비함정과 구조 세력 등을 현장에 투입해 진화 작업을 벌이고 있다.
동해해경청 관계자는 "승선원들이 탈출을 준비하던 긴박한 상황에서 인근 어선이 신속하게 이동해 전원을 구조한 것이 인명 피해를 막는 데 결정적인 역할을 했다"며 "해상에서 사고가 발생하면 신속한 신고와 인근 선박의 구조 협조가 무엇보다 중요하다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com