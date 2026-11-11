안동병원, 만성폐쇄성폐질환 적정성 평가 1등급 획득

AI 핵심 요약beta
- 안동병원은 11일 만성폐쇄성폐질환 평가에서 1등급을 획득했다
- 이번 평가는 전국 6452개 의료기관을 대상으로 진행됐다
- 폐기능검사 등 3개 지표를 종합해 환자 관리 수준을 평가했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 안동의 안동의료재단 안동병원이 건강보험심사평가원이 실시한 '2025년(11차) 만성폐쇄성폐질환 적정성 평가'에서 최고 등급인 1등급을 획득했다.
11일 안동병원에 따르면 이번 평가는 2025년 1월부터 12월까지 만성폐쇄성폐질환(COPD) 환자를 진료한 전국 6452개 의료기관을 대상으로 진행됐다.
건강보험심사평가원은 만성폐쇄성폐질환 환자 관리의 질을 높이고 질병 악화와 입원을 예방키 위해 2014년부터 적정성 평가를 시행하고 있다. 주요 평가지표는 폐기능검사 시행률, 지속방문 환자비율, 흡입기관지확장제 처방 환자비율 등 3개 항목으로 평가 결과에 따라 1등급부터 5등급까지 부여한다.
안동병원은 이들 지표를 종합한 평가에서 1등급을 받아 만성폐쇄성폐질환 환자 관리의 질적 수준을 인정받았다.
만성폐쇄성폐질환은 기도와 폐에 만성적인 염증이 생겨 공기의 흐름이 제한되는 만성 호흡기질환이다. 기침과 가래, 호흡곤란 등이 주요 증상이며, 질환이 진행되면 폐기능이 저하되고 급성 악화로 이어질 수 있다.
특히 고령층에서 발생 빈도가 높고 증상이 서서히 진행되는 만큼 조기 진단과 정기적인 폐기능검사, 적절한 약물치료를 통한 지속적인 관리가 중요하다.
강신홍 안동병원 이사장은 "권역 최종치료기관으로서 중증질환에 대한 진료 역량을 강화하고 풍부한 임상경험을 갖춘 우수 의료진을 지속적으로 확보해 권역 주민들에게 전문적이고 체계적인 의료서비스를 제공하겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com