中 유치원 헐어내고 요양시설 확충, 중국 저출산·고령화 가속

AI 핵심 요약beta
- 중국 발개위는 10일 학령인구 감소에 따른 교육시설 재배치를 추진했다
- 중국 유치원들은 원아 감소로 문을 닫거나 노인 요양시설로 전환되고 있다
- 중국은 노인 돌봄과 영유아 보육시설 확충에 140억위안을 투입하기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국의 저출산·고령화에 따라 유치원들이 잇따라 문을 닫거나 노인 요양시설로 전환하고 있다. 지난 5년간 유치원·초등학교·중학교 재학생이 1700만명 가까이 줄어든 반면 65세 이상 노인 인구는 2억2300만명을 넘어서는 등 인구구조 변화도 가속화하고 있다.
중국 거시경제 주무 부처인 국가발전개혁위원회(발개위)는 10일 기자회견에서 제14차 5개년 계획(2021~2025년) 기간 유치원과 초·중학교 재학생이 약 1700만명 감소했다고 밝혔다. 이에 따라 당국은 남아도는 교육시설을 통합적으로 활용하고 소규모 학급 운영을 확대하는 등 교육자원 재배치에 나서기로 했다.
실제 중국 각지에서는 유치원 건물을 노인 요양시설로 바꾸는 사례가 늘고 있다. 산둥성 지난시 톈차오구의 한 민영 유치원은 30여년간 운영하다 원아 감소로 종합 노인복지서비스센터로 전환했다. 저장성 진화시의 25년 역사를 가진 유치원도 2023년 지역사회 요양원으로 탈바꿈했다. 장쑤성 창저우시 쉐자진에서도 올해 7월 유휴 유치원 건물을 노인 돌봄시설로 개조하는 사업이 계약을 체결했다.
교육기관의 인력 양성 방향도 달라지고 있다. 유아교육 교사 양성을 중심으로 운영해온 광저우유아사범고등전문학교는 지난해 스마트 건강·노인요양 서비스관리 전공을 신설했다. 쑤저우유아사범고등전문학교도 올해 처음으로 지역사회 재활과 스마트 노인요양 서비스 관련 학과를 개설했으며, 첫해 모집 정원이 모두 찼다. 학령인구 감소에 대응해 교육기관들이 고령화 시대의 새로운 수요를 겨냥하고 있는 것이다.
인구 감소는 농촌 교육 현장에서도 뚜렷하다. 도시화에 따른 농촌 인구 유출까지 겹치면서 일부 농촌 학교는 학생 부족으로 존립 자체가 어려워지고 있다. 올해 9월 개학 당시 광시좡족자치구 구이린시 관양현의 한 농촌 교육시설에서는 1학년 학생이 단 한 명에 불과했고, 전교생도 3개 학년을 합쳐 9명에 그쳤다. 허베이성은 올해 5개 부처 공동으로 유휴 학교 건물을 교육·경제·공익사업 등에 활용하도록 하는 방안을 내놓았다.
중국의 지난해 출생아 수는 792만명으로 2016년 정점 대비 55.7% 감소했다. 출생률은 1949년 건국 이후 최저 수준으로 떨어졌다. 반면 65세 이상 노인 인구는 2억2300만명을 넘어 역대 최고치를 기록했다. 인구 감소와 고령화가 동시에 진행되면서 교육시설은 남아돌고 노인 돌봄시설은 부족한 구조적 변화가 나타나고 있는 셈이다.
발개위는 이에 대응해 교육과 돌봄 분야의 투자를 병행하기로 했다. 올해 중앙예산 140억위안(약 2조9000억원)을 투입해 노인요양 및 영유아 돌봄시설의 신축·증축을 지원하고, 요양시설에는 10만개 이상의 간호형 병상, 영유아 돌봄시설에는 3만개 이상의 자리를 추가하기로 했다.
교육 분야에서는 유휴 유치원과 초·중학교 시설을 지역 여건에 따라 노동교육이나 예술교육 공간 등으로 전환하고, 소규모 학급 운영을 통해 교육의 질을 높인다는 방침이다. 반면 고등학교와 대학은 학령인구가 당분간 증가할 것으로 예상됨에 따라 시설 확충과 정원 확대를 추진한다. 2026~2030년 제15차 5개년 계획 기간에는 고교와 고등교육 단계에서 새로운 학위 수요와 공급 문제가 부각될 것으로 전망된다.
발개위 관계자는 노인 부양과 자녀 양육을 동시에 책임져야 하는 가정의 부담을 언급하며 노인 돌봄과 영유아 보육 문제 해결을 향후 민생정책의 핵심 과제로 제시했다.
[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com