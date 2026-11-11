10월 취업자 13만9000명 증가…청년은 19만6000명 감소

AI 핵심 요약beta
- 국가데이터처는 11일 10월 취업자가 전년보다 13만9000명 증가했다고 발표했다
- 청년층 취업자는 19만6000명, 20대 취업자는 20만3000명 감소했다
- 보건·사회복지업은 늘었지만 숙박·음식점업과 건설업 취업자는 줄었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
보건복지업 24만9000명 증가…숙박·음식점업 13만7000명 감소
[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 지난달 취업자가 전년 동월보다 13만9000명 증가했지만 청년층 취업자는 19만6000명 감소한 것으로 나타났다. 전체 고용은 증가세를 이어갔으나 20대 취업자가 20만명 넘게 줄어드는 등 연령대별 고용 상황에는 차이가 나타났다.
국가데이터처가 11일 발표한 '2026년 10월 고용동향'에 따르면 지난달 취업자는 2917만9000명으로 지난해 같은 달보다 13만9000명(0.5%) 증가했다. 취업자 증가 폭은 9월 11만3000명보다 2만6000명 확대됐다.
15~64세 고용률은 70.4%로 전년 동월 대비 0.3%포인트 상승했다. 반면 15세 이상 전체 고용률은 63.3%로 0.1%포인트(p) 하락했다.
◆ 20대 경활참가율 1.9%p 뚝…30대·50대는 '선방'
연령별로 보면 20대 취업자는 전년 동월보다 20만3000명 감소했다. 40대에서도 3만2000명 줄었다. 반면 60세 이상은 19만6000명, 30대는 12만8000명, 50대는 4만2000명 각각 증가했다.
청년층(15~29세) 취업자는 전년 동월 대비 19만6000명 감소했다. 청년 고용률은 42.9%로 지난해 같은 달보다 1.7%p 떨어졌다. 청년 인구가 14만1000명 감소한 가운데 취업자 감소 폭이 이를 웃돌았다.
특히 20대의 경제활동참가율은 61.7%로 전년 동월보다 1.9%포인트 하락했다. 20~24세 경제활동참가율은 41.9%로 4.2%p 떨어졌다. 청년층 전체 경제활동참가율도 45.2%로 1.9%p 낮아졌다.
반면 30대 고용률은 81.7%로 0.9%포인트, 50대는 79.1%로 1.2%p 각각 상승했다. 60세 이상은 취업자 수가 증가했지만 고용률은 47.8%로 0.3%p 하락했다.
실업자는 60만2000명으로 전년 동월보다 5만6000명 감소했다. 실업률은 2.0%로 0.2%p 하락했으며, 청년층 실업률은 5.2%로 0.1%p 낮아졌다. 다만 청년층 고용보조지표(확장실업률)는 15.1%로 0.4%p 상승했다.
◆ 상용직 28만7000명 증가…임시·일용직은 감소
산업별로는 보건업 및 사회복지서비스업이 취업자 증가를 이끌었다. 해당 업종 취업자는 전년 동월보다 24만9000명(7.5%) 늘었다. 운수 및 창고업은 4만8000명, 사업시설관리·사업지원 및 임대서비스업은 3만7000명 각각 증가했다.
반면 숙박 및 음식점업 취업자는 13만7000명(5.8%) 감소했다. 농림어업에서도 10만1000명 줄었으며 건설업은 4만2000명, 제조업은 7000명 각각 감소했다.
종사상 지위별로는 임금근로자 가운데 상용근로자가 28만7000명 증가했다. 반면 임시근로자는 10만7000명, 일용근로자는 5만3000명 줄었다. 전체 취업자 중 상용근로자 비중은 57.9%로 전년 동월보다 0.7%p 상승했다.
비임금근로자 가운데 고용원 있는 자영업자는 1만5000명, 고용원 없는 자영업자는 4만2000명 각각 증가했다. 무급가족종사자는 4만5000명 감소했다.
비경제활동인구는 1629만9000명으로 전년 동월보다 17만9000명 증가했다. 재학·수강 인구가 13만1000명, 연로 인구가 6만8000명 늘어난 반면 '쉬었음' 인구는 6만9000명 감소했다. 취업준비자는 61만9000명으로 2만1000명 증가했고, 구직단념자는 34만명으로 2만7000명 줄었다.
계절조정 기준으로는 10월 취업자가 2893만4000명으로 전월 대비 5만명 감소했다. 15~64세 계절조정 고용률도 70.2%로 전월보다 0.1%p 하락했다.
hyun9@newspim.com