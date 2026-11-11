풀무원, 스타트업 11곳과 협업 성과 공개…AX 과제 5개로 최다

AI 핵심 요약beta
- 풀무원은 10일 본사에서 스타트업 11곳과 협업 성과를 발표했다
- 소비자 조사·생산공정 등에 적용할 인공지능 과제가 5개로 가장 많았다
- 풀무원은 최우수·우수 협업팀을 선정해 상금과 후속 기회를 제공할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 풀무원이 10일 서울 강남구 수서동 본사에서 '2026 풀무원 오픈이노베이션 데모데이'를 열고 올해 스타트업 11곳과 추진한 협업 과제의 성과를 발표했다.
소비자 조사, 생산 공정, 품질 관리 등 사업 현장에 적용할 수 있는 AI 기술 관련 'AX 과제'가 5개로 가장 많았고, '스마트농업 및 블루테크 과제'가 4개, '지속가능식품 과제'가 2개였다.
풀무원은 내·외부 전문가 심사 결과를 취합해 최우수상 1팀과 우수상 1팀을 선정할 계획이다. 포상금은 최우수팀에 풀무원 담당팀과 스타트업 각 1000만원, 우수팀에 각 500만원이 지급될 예정이다. 우수 스타트업에는 투자 유치 검토 기회와 기업 멘토링 등 후속 협업 기회도 제공한다.
풀무원은 2023년부터 4년째 오픈이노베이션 프로그램을 운영하고 있다. 이우봉 총괄CEO는 축사에서 "오늘의 혁신 성과가 새로운 성장 가능성을 함께 발견하고 실제 사업으로 이어 나가는 출발점이 되기를 바란다"고 말했다.
fineview@newspim.com