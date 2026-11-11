美 의회, 엔비디아 사태로 대중 반도체 수출 규제 강화 박차

슈머·몰리나르 "첨단 AI 칩 수출 통제 강화해야"…관련 법안 신속 처리 촉구

황 CEO 의혹에 의회 브리핑·직접 해명 요구…트럼프의 옹호 경위도 쟁점

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)를 둘러싼 중국 스파이 연루 의혹이 불거지면서 미국 의회에서 중국의 첨단 인공지능(AI) 반도체 접근을 차단하기 위한 수출 규제 강화 움직임이 다시 탄력을 받고 있다. 미 의회 주요 인사들은 관련 법안의 신속한 처리를 촉구하는 한편, 황 CEO에게 직접 의혹을 해명하도록 요구하고 나섰다.

로이터통신에 따르면 미국 상원 민주당 원내대표인 척 슈머 의원은 10일(현지시간) 의회가 AI 감시법, 반도체 보안법, 매치법을 통과시켜야 한다고 촉구했다.

AI 감시법은 첨단 반도체 수출에 대한 의회의 권한을 확대하는 내용을 담고 있다. 반도체 보안법은 밀수 방지를 위해 기업들이 자사 반도체의 유통 경로를 추적하도록 하는 법안이고, 매치법은 미국의 동맹국들이 중국에 반도체 제조 장비를 추가로 공급하지 않도록 압박하는 데 목적이 있다.

공화당 소속 존 몰리나르 하원 미중전략경쟁특별위원장도 성명을 통해 반도체 수출 규제 조치를 미국의 연례 국방수권법안에 포함해야 한다고 밝혔다.

국방수권법은 군함과 항공기, 미사일 체계의 구매 규모부터 군인 급여 인상, 지정학적 위협 대응 방안까지 미국의 국방 정책 전반을 규정하는 포괄적 법안이다.

젠슨 황 엔비디아 CEO [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 대중 반도체 수출 통제 강화 법안 속도전

슈머 의원은 황 CEO를 공개적으로 옹호한 도널드 트럼프 대통령에게도 관련 경위를 명확히 설명하라고 요구했다. 그는 "트럼프 대통령은 미국을 보호해야지 중국이나 자신의 친구들을 보호해서는 안 된다"며 "미국의 국가안보를 지켜야 할 때 황을 옹호하는 데 바쁘다"고 비판했다.

트럼프 대통령은 전날 연방수사국(FBI)이 황 CEO와 중국 스파이의 관계 의혹을 조사하고 있다고 밝히면서도 황 CEO를 지지한다는 입장을 내놨다. 황 CEO는 트럼프 대통령의 실리콘밸리 핵심 협력자 중 한 명으로, 두 사람의 관계는 적어도 2025년부터 이어져 왔다.

황 CEO는 지난 2년간 트럼프 행정부의 정책 기조를 거듭 지지했으며, 엔비디아가 중국 시장에 첨단 반도체를 판매하려는 과정에서 워싱턴 정가에도 자주 모습을 드러냈다. 황 CEO는 혼외 관계가 있었다는 사실은 인정했다.

엔비디아는 이사회가 미국 국가안보나 회사 기밀이 침해됐다고 볼 만한 근거는 없다고 판단하고 있지만, 관련 조사에서 이용 가능한 모든 정보를 검토할 것이라고 밝혔다.

공화당의 AI 정책 구상에 관여하고 있는 브렛 거스리 하원 에너지·상무위원장도 10일 로이터에 FBI 조사가 "진행되면 우리 위원회도 대응에 나서야 할 것으로 확신한다"고 말했다. 백악관과 엔비디아는 관련 법안에 대한 논평 요청에 즉각 답하지 않았다.

슈머 의원과 몰리나르 위원장이 지지하는 법안 내용은 상원에 제출된 국방수권법안에도 포함돼 있다.

의원들은 황 CEO에게 직접 출석해 의혹에 관한 질문에 답할 것도 요구하고 있다. 중국 스파이와의 관계 의혹뿐 아니라 트럼프 대통령이 해당 사안을 언제, 어느 정도까지 알고 있었는지도 확인해야 한다는 것이다.

슈머 의원은 트럼프 대통령이 1년 전 황 CEO와 중국 스파이로 의심되는 인물의 관계에 대해 보고받고도 아무런 조치를 하지 않았다는 보도를 언급했다. 그는 "국가안보와 관련된 가장 중요한 기업 중 하나의 CEO가 중국 스파이와 부적절한 관계를 맺었을 가능성이 있는데도 트럼프 대통령은 아무것도 하지 않았다"고 주장했다.

민주당 소속 루벤 가예고 상원의원은 "엔비디아는 중국에 첨단 반도체를 판매할 수 있도록 허가를 요청해 왔다"며 "중국 스파이가 젠슨 황 CEO의 결정에 얼마나 영향을 미쳤는지 알아야 한다"고 말했다.

kwonjiun@newspim.com