신세계푸드 베키아에누보 신메뉴, 출시 한달 만에 판매 1위

AI 핵심 요약beta
- 신세계푸드는 10월 구운 닭다리살 샐러드를 출시했다
- 구운 닭다리살 샐러드는 한 달 만에 판매 1위에 올랐다
- 건강 곡물과 독자 소스를 활용한 메뉴가 호응을 얻었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 신세계푸드가 신세계백화점 강남점에서 운영하는 프리미엄 델리 브랜드 '베키아에누보 가스트로'의 신메뉴 '구운 닭다리살 샐러드'가 출시 한 달 만에 전체 메뉴 중 판매 1순위에 올랐다.
건강을 챙기면서도 먹는 즐거움을 포기하지 않는 '헬시 플레저' 소비가 이어지면서 맛과 식감을 갖춘 건강 미식 메뉴가 반응을 얻고 있다는 설명이다.
신세계푸드는 지난 10월 구운 호두, 수수, 칙피, 그래놀라 등 건강 곡물과 견과류를 활용한 가스트로 샐러드 5종과 샌드위치, 핫델리 메뉴를 새로 선보였다. '메이플 발사믹 드레싱', '타히니 레몬 드레싱', '레몬&갈릭 드레싱' 등 셰프가 직접 개발한 소스를 곁들여 재료 본연의 맛과 풍미를 살린 것이 특징이다.
'베키아에누보 가스트로'는 지난해 8월 문을 열었다. 잎채소 대신 파로, 퀴노아, 칙피 등 지중해식 채소와 건강 곡물을 주재료로 한 '파로 베르데 빈스', '레드 퀴노아', '트러플 그린' 등 3종은 지난 1년간 전체 판매 비중의 30%를 차지했다.
신세계푸드 관계자는 "몸에 좋은 원재료와 영양뿐 아니라 맛과 식감까지 만족시키는 제품들이 시장에서 큰 호응을 얻고 있다"며 "앞으로도 고품질의 식재료와 독자적인 레시피를 기반으로 소비자들의 건강과 입맛을 동시에 만족시킬 수 있는 미식 경험을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com