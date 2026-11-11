경북도, 국토교통과학기술진흥원 김천혁신도시로 이전 건의...R&D 거점 부각

AI 핵심 요약beta
- 경북도는 10일 국토교통과학기술진흥원 김천 이전을 건의했다
- 김천 혁신도시의 도로·교통 공공기관 연계성을 강점으로 제시했다
- 자동차부품·첨단 모빌리티 산업과 연구개발 협력 구상을 내놨다
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[김천=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도가 김천 혁신도시의 도로·교통 분야 공공기관 집적과 광역교통 접근성, 지역 첨단 모빌리티 산업 기반을 앞세워 국토교통과학기술진흥원 유치에 나섰다.
기존 공공기관과의 협력에 지역 산업 기반을 접목해 국토교통 연구개발과 실증·사업화를 연결할 수 있다는 것이 경상북도의 구상이다.
11일 경북도에 따르면 황명석 행정부지사는 전날 국토교통과학기술진흥원을 방문해 김정희 원장과 면담하고 2차 공공기관 이전 추진현황을 공유하며 진흥원의 김천 혁신도시 이전을 건의했다.
경북도가 내세운 핵심 강점은 도로·교통 분야 공공기관과의 연계성이다. 김천 혁신도시에는 한국도로공사와 한국교통안전공단 등이 입주해 있다. 도는 진흥원이 이전하면 기존 기관과의 협력 기반을 활용해 도로·교통 분야 연구와 정책 지원을 확대할 수 있다고 설명했다.
경북 전역에 형성된 자동차부품·첨단 모빌리티 산업 기반도 유치 경쟁력으로 제시했다. 도에 따르면 경북의 자동차부품 관련 업체는 1813개로 전국 3위 규모다. 김천·구미를 비롯해 포항·경주, 경산·영천 등에 부품 생산 기반이 분포해 있어 국토교통 연구개발 성과를 지역 산업과 연계할 여건을 갖췄다는 설명이다.
경북도는 이들 산업 기반이 대경권 '5극3특' 성장엔진인 AI로봇·첨단 모빌리티 산업과도 맞닿아 있다고 강조했다. 진흥원의 연구개발 지원 기능과 기존 공공기관, 지역 기업 간 협력을 통해 연구개발에서 실증과 사업화로 이어지는 협력체계를 구축하겠다는 구상이다.
KTX 김천(구미)역을 중심으로 한 광역교통 접근성도 김천 혁신도시의 강점으로 꼽힌다. 도는 교통 여건과 함께 주거·교육 등 정주 기반을 제시하며 기관 이전의 적합성을 강조했다.
기관의 업무 연속성과 임직원 가족의 정착을 위한 지원 의지도 밝혔다. 도는 이전이 확정되면 진흥원이 안정적으로 업무를 수행할 수 있도록 지원하고, 임직원과 가족의 지역 정착을 위한 도 차원의 지원을 강화할 방침이다.
황명석 행정부지사는 "경북혁신도시는 도로·교통 분야 공공기관과 첨단 모빌리티 산업 기반이 함께 갖춰진 곳"이라며 "국토교통과학기술진흥원이 이전하면 연구개발에서 실증과 사업화로 이어지는 협력체계를 구축하고 임직원과 가족이 안정적으로 정착할 수 있도록 도 차원에서 적극 지원하겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com