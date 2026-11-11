무신사, 단체복 B2B 진출…'무신사 유니폼' 론칭

AI 핵심 요약beta
- 무신사는 10일 B2B 전용 플랫폼 무신사 유니폼을 공식 론칭했다
- 무신사 유니폼은 기업·기관 등의 단체복 구매 전 과정을 지원한다
- 무신사 스탠다드 등 브랜드와 로고 후가공 서비스를 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 무신사가 기업·기관을 대상으로 한 맞춤형 단체복 사업에 공식 진출했다. 무신사는 지난 10일 B2B 전용 온라인 플랫폼 '무신사 유니폼'을 론칭했다고 밝혔다.
무신사 유니폼은 기업·기관·동호회 등이 단체복을 대량 구매할 때 상품 선택부터 견적, 주문까지 한 번에 진행할 수 있는 서비스다. 그동안 무신사 스토어에서 '대량 구매 문의'로만 대응하던 단체복 수요를 정식 서비스로 전환한 것이다.
고객은 무신사가 운영하는 '무신사 스탠다드' '무신사 스탠다드 스포츠' '챔피온' 중 원하는 브랜드를 고를 수 있다. 제작 가능한 품목은 반소매·긴소매 티셔츠, 피케 폴로 셔츠, 후디드 스웨트 집업, 플리스 등이다. 기관명이나 로고는 자수, 나염, 디지털 프린팅 중 후가공 방식을 선택해 넣을 수 있다. 상품 선택, 후가공 업체 섭외, 견적 비교를 각각 따로 해야 했던 기존 단체복 시장의 불편을 원스톱 구조로 줄였다는 설명이다.
무신사 관계자는 "단순한 단체복 판매를 넘어 '회사 유니폼도 무신사 스타일로' 입을 수 있도록 기업 유니폼을 패션의 영역으로 확장하는 것이 비즈니스의 핵심이며 차별점"이라고 말했다.
fineview@newspim.com