넥스트에어로스페이스, 모듈형 무인기로 CES 혁신상 수상

AI 핵심 요약beta
- 넥스트에어로스페이스는 11일 NM-010으로 CES 2027 혁신상을 수상했다
- NM-010은 재난·공공안전 임무용 모듈형 무인기로 개발됐다
- 최대 3대 통합 관리와 장비 교체 기능으로 활용성을 높였다
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임무별 장비 교체·다기체 통합 운용 구현
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 유·무인 항공기 체계종합 전문기업 넥스트에어로스페이스는 자사의 'NM-010 모듈형 미션 멀티콥터'가 미국 소비자기술협회(CTA)가 발표한 'CES 2027 혁신상'을 수상했다고 11일 밝혔다.
NM-010은 인간 안보를 위한 제품(Products in Support of Human Security for All) 분야의 커뮤니티 보안(Community Security) 부문에서 수상작으로 선정됐다. CES 혁신상은 매년 미국 라스베이거스에서 열리는 가전·정보기술(IT) 전시회 CES에 앞서 출품 제품의 기술력과 디자인, 혁신성 등을 평가해 선정한다.
NM-010은 수색과 통신 지원, 구호 물품 운송 등 재난·공공안전 임무에 대응하도록 개발한 모듈형 무인기다. 기체 구조를 변경하지 않고도 최대 2kg의 카메라와 통신 중계 장비, 환경 센서 등을 2분 이내에 교체할 수 있다.
임무 특성과 운용 환경에 따라 기체 전방이나 하방에 장비를 선택적으로 탑재할 수 있어 하나의 기체로 다양한 작업에 대응하도록 설계됐다.
통신 기능도 강화했다. 자체 형성 메시 네트워크(Mesh Network)를 활용해 직접 통신이 어려운 환경에서도 인접한 무인기를 거쳐 명령과 데이터를 전달할 수 있다. 조작자 1명이 단일 지상통제소(GCS)에서 최대 3대의 무인기를 통합 관리하도록 설계한 것이 특징이다.
기체에는 탄소섬유 구조재와 3차원(3D) 프린팅 부품을 결합한 하이브리드 제조 방식을 적용했다. 모듈형 구조를 통해 파손된 부품만 개별 제작·교체할 수 있어 정비 편의성을 높이고 유지보수 부담을 줄일 수 있을 것으로 회사는 기대하고 있다.
넥스트에어로스페이스는 기존 수직이착륙(VTOL) 무인기 중심의 개발 영역을 멀티콥터 분야로 확대하고 있다. 요구사항 분석부터 설계·제작·시험·인증·운용 지원까지 수행하는 체계종합 역량을 바탕으로 제품 개발을 추진하고 있다.
향후 지상·비행 시험과 다기체 통합 시연을 통해 운용 성능을 검증하고 재난·공공안전 및 산업 현장으로 적용 분야를 확대할 계획이다.
넥스트에어로스페이스 관계자는 "이번 CES 2027 혁신상 수상은 넥스트에어로스페이스가 보유한 모듈형 무인기 기술과 시스템 통합 역량이 글로벌 시장에서 인정받은 결과"라며 "앞으로도 고도화된 무인 항공 플랫폼을 바탕으로 방산 및 민수용 재난·안전 시장을 적극 공략하고 글로벌 진출을 가속화해 나갈 것"이라고 밝혔다.
dconnect@newspim.com