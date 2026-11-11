솔루스첨단소재, 캐나다 전지박 공장 내년 양산

연산 2만5000t 규모 구축…최대 6만3000t 확대 계획

약 3억달러 재원 확보, 캐나다 연방·주정부 지원도

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 솔루스첨단소재는 캐나다 퀘벡주 그랜비(Granby)에 건설 중인 전지박 공장의 2027년 양산 준비가 순조롭게 진행되고 있다고 11일 밝혔다. 주요 건축 공사가 마무리 단계에 접어든 가운데 생산설비 구축과 시운전을 거쳐 내년부터 북미 전기차(EV) 및 에너지저장장치(ESS) 시장에 전지박을 공급할 계획이다.

캐나다 공장은 솔루스첨단소재의 현지 법인인 볼타에너지솔루션캐나다(VESC)가 추진하는 생산시설로, 회사 측은 북미 유일의 전지박 생산기지라고 설명했다. 지난 2023년 착공 이후 전기차와 ESS용 전지박 생산체계를 구축하고 있다.

현재 주요 건축 공사는 마무리 단계이며 생산설비 설치가 진행되고 있다. 올해 안에 생산라인별 시운전을 순차적으로 시작하고 고객사 품질 승인 절차를 거쳐 내년부터 본격적인 양산과 공급에 나설 예정이다.

솔루스첨단소재 로고. [사진=솔루스첨단소재]

캐나다 공장의 1단계 생산능력은 연간 2만5000t이다. 솔루스첨단소재는 향후 북미 시장 수요에 따라 생산능력을 최대 6만3000t까지 단계적으로 확대할 방침이다. 공장이 가동되면 북미 현지에서 생산한 전지박을 주요 배터리 제조사에 직접 공급할 수 있는 기반을 갖추게 된다.

공장 건설을 위한 투자 재원도 확보하고 있다. 솔루스첨단소재는 지난해 공급망안정화기금 1억4000만달러를 비롯해 수출입은행과 산업은행 등이 참여하는 신디케이티드론, 기존 한국무역보험공사와 캐나다 수출개발공사(EDC)의 지원 자금 등을 합쳐 총 약 3억달러 규모의 재원을 확보했다고 발표했다.

캐나다 정부의 지원도 받고 있다. 퀘벡주 정부로부터 1억5000만 캐나다달러 규모의 무이자 대출 인센티브를 확보했으며, 캐나다 연방정부의 전략대응기금(SRF)을 통해 최대 7000만 캐나다달러 규모의 지원을 받을 예정이다.

솔루스첨단소재는 북미 전기차 시장과 함께 ESS 시장의 성장 가능성에도 주목하고 있다. 인공지능(AI) 데이터센터 확대로 전력 수요가 늘어나면서 전력망 안정화를 위한 ESS 설비 투자도 확대되고 있기 때문이다.

미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 미국 전력망용 배터리 ESS 설비용량은 최근 3년간 연평균 70% 증가했다. 회사는 이 같은 ESS 시장 성장과 북미 배터리 공급망 재편이 현지 전지박 수요 확대에 기여할 것으로 기대하고 있다.

특히 미국의 중국산 배터리 및 관련 공급망에 대한 규제 강화로 공급망 다변화 움직임이 확산하는 가운데 북미 현지 생산시설의 중요성도 커지고 있다는 설명이다. 솔루스첨단소재는 주요 배터리 생산거점과 인접한 캐나다 공장을 활용해 물류 효율성을 높이고 고객사 수요에 대응할 계획이다.

솔루스첨단소재 관계자는 "캐나다 공장 건설이 계획에 따라 순조롭게 진행 중이며 안정적인 투자 재원을 바탕으로 2027년 양산 준비에 집중하고 있다"며 "북미 현지 생산체계 구축을 통해 고객사 대응력을 높이고 전기차와 ESS 시장의 수요 확대에 적극 대응하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com