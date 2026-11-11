허영인 상미당홀딩스 회장 "온정 나눔은 28년 이어온 약속"

냉동탑차 2대 기부 등 2030년까지 20대 지원

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = "더욱 따뜻하고 건강해지는 데 기여할 수 있도록 노력하겠다."

허영인 상미당홀딩스 회장은 10일 "1998년 푸드뱅크와 함께 시작한 식품 나눔은 어려운 이웃과 온정을 나누고자 했던 마음에서 출발해 28년간 이어온 소중한 약속"이라며 "앞으로도 우리 사회가 더욱 따뜻하고 건강해지는 데 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

10일 서울 신대방동 미래창조원에서 열린 '푸드뱅크 기부식품 배송차량 전달식'에서 김현훈 한국사회복지협의회 회장과 허영인 상미당홀딩스 회장(오른쪽)이 기념촬영을 하고 있다. [사진= 상미당홀딩스]

상미당홀딩스 계열 사회복지법인 행복한재단은 이날 한국사회복지협의회 전국푸드뱅크에 식품 배송용 냉동탑차 2대를 기부했다. 2022년 10월 푸드뱅크와 업무협약을 맺고 배송차량 기부를 시작한 이후 누적 12대째다. 행복한재단은 2030년까지 8대를 추가 기부해 총 20대를 지원할 계획이다. 푸드뱅크는 전국 440여 개 지역 거점을 통해 기부받은 식품과 생활용품을 취약 계층에 전달하는데, 일부 지역에서는 배송 차량이 낡아 냉장·냉동 기능이 떨어지거나 고장이 잦다.

허 회장은 파리바게뜨와 SPC삼립 등을 거느린 SPC그룹을 이끌어 온 오너 경영인이다. 2002년 삼립식품을 인수한 뒤 2004년 통합 CI 'SPC'를 내세워 그룹을 키웠다. 상미당홀딩스는 이 그룹의 지주사로, 지난 1월 파리크라상을 물적분할하는 방식으로 출범했다. 존속 법인인 상미당홀딩스가 투자와 계열사 관리를 맡고, 파리크라상·비알코리아·SPC삼립 등이 주요 계열사다. 상미당은 1945년 황해도 옹진에 세워진 작은 빵집의 이름으로, 그룹의 뿌리다.

상미당홀딩스의 푸드뱅크 식품 기부는 국내 푸드뱅크 사업이 처음 시작된 1998년부터 이어져 왔다. 외환위기 당시 파리크라상과 파리바게뜨 가맹점들이 식품 나눔에 동참한 것이 시작이었고, 이후 배스킨라빈스·던킨 등 계열사 사업장과 가맹점으로 참여가 확대되며 빵·도넛·아이스크림 등 다양한 식품을 나누고 있다.

상미당홀딩스에 따르면, 올해 상반기 기준 계열사와 가맹점이 푸드뱅크에 기부한 식품은 누적 3439억 원 상당으로, 푸드뱅크 전체 기부액의 약 10%에 해당한다. 국내 식품 기업 중 최대 규모라는 설명이다. 현재 전국 약 1200개 사업장이 참여하고 있으며, 최근 5개 년 연평균 기부 규모는 약 170억 원이다.

식품 기부와 함께 청년 장학금 지원도 이어가고 있다. 행복한재단은 지난 3일 올해 2학기 '상미당 행복한 장학금' 장학생 150명에게 총 2억 7000만 원을 전달했다. 이 장학금은 매장에서 일하는 청년들이 꿈을 이룰 수 있도록 지원하자는 허 회장의 뜻에 따라 2012년부터 운영돼 왔다. 상미당홀딩스는 2012년부터 이번 학기까지 총 3227명에게 약 57억 원을 지원했다.

이 같은 나눔의 배경에는 허 회장의 사회 공헌 철학이 있다는 게 회사 측 설명이다. 허 회장은 "제빵업을 시작한 부친이 어려운 이웃들에게 빵을 나누던 모습을 보며 나눔의 가치를 배웠다"며 "음식을 나누는 것은 큰 행복"이라고 강조해 왔다. 허 회장은 푸드뱅크 사업 초기부터 식품 기부에 앞장선 공로로 2000년 국민훈장 석류장을 받았다. 2019년에는 행복한재단이 보건복지부 장관 표창을, 2023년에는 상미당홀딩스가 보건복지부 장관상을 받았다.

fineview@newspim.com