"빈 건물 될 뻔했는데"…코람코, 도반빌딩 임대율 100% 달성

1080억원에 매입한 광화문 도반빌딩, 오피스로 재편

퍼시스와 첫 공동 투자…KB국민카드·김앤장 임차 유치

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코람코자산신탁은 퍼시스와 체결한 전략적 투자 약정의 첫 성과로 서울 광화문 도반빌딩의 리모델링을 마치고 임대율 100%를 확보했다고 11일 밝혔다. 공실 우려로 저평가됐던 빌딩을 연면적 기준 3.3㎡당 2745만원에 매입한 뒤 공간 개선과 우량 임차인 유치를 통해 오피스 자산으로 재편한 사례다.

코람코자산신탁은 최근 서울 종로구 도반빌딩의 리모델링 공사를 완료했다. 공사 준공과 함께 KB국민카드와 김앤장법률사무소가 주요 임차인으로 참여하면서 임대율 100%를 달성했다.

도반빌딩은 서울 종로구 새문안로5가길 33에 위치한 지하 6층~지상 15층, 연면적 1만3007.82㎡ 규모의 중형 오피스다. 지하철 경복궁역과 광화문역을 도보로 이용할 수 있으며 정부서울청사와 주요 금융회사, 대사관 등이 밀집한 도심업무지구(CBD)에 자리하고 있다.

과거 김앤장법률사무소가 장기간 사용했으며 최근까지는 도반한방병원이 임대 가능 공간의 약 80%를 사용했다. 이후 병원 이전 결정과 명도 절차가 진행되면서 공실 우려가 커져 매물로 나왔다.

도반빌딩 전경. [사진=코람코자산신탁]

코람코는 해당 빌딩의 입지와 임차 수요, 건물 구조 등을 고려해 총 1080억원에 매입했다. 연면적 기준 3.3㎡당 매입가는 2745만원으로, 리모델링 공사비를 포함해도 약 2870만원 수준이다. 회사는 이를 인근 시세보다 낮은 가격으로 평가했다.

특히 경복궁과 북악산 조망이 가능한 입지와 자주식 주차장, 기준층 약 260평 규모의 평면 구조 등을 고려할 때 병원 용도로 사용하던 공간을 업무시설로 전환하면 금융회사와 전문서비스 기업 등의 임차 수요를 확보할 수 있다고 판단했다.

리모델링은 퍼시스의 오피스 인테리어 전문 브랜드 '퍼플식스 스튜디오'가 맡았다. 저층부 외관과 출입구를 정비하고 1층 로비를 확장하는 한편, 스피드게이트와 출입 통제 시스템을 도입해 보안성을 높였다. 엘리베이터홀과 공용 공간, 주차장, 옥상 휴게공간도 개선했다.

임차인으로 참여한 KB국민카드는 건물 2~13층을 주요 업무공간으로 사용하며, 김앤장법률사무소는 14~15층을 임차했다. 두 임차인 모두 광화문 일대에 기존 업무거점을 두고 있어 인근 지역의 추가 사무공간 수요를 흡수한 사례라고 코람코는 설명했다.

이번 사업은 코람코와 퍼시스가 지난해 체결한 최대 800억원 규모의 별도 위탁운용계정(SMA) 투자 약정에 따른 첫 사례다. 양사는 서울 주요 업무권역의 저평가 오피스를 매입한 뒤 공간 개선과 임차인 유치를 통해 자산가치를 높이는 밸류애드 투자를 추진해 왔다.

코람코는 기존 케이스퀘어시티와 케이스퀘어 홍대, 에티버스타워 등에서 쌓은 도심 오피스 재생 경험에 퍼시스의 공간기획·인테리어 역량을 결합해 유사한 투자 사업을 확대할 계획이다.

정승회 코람코자산신탁 대표는 "도반빌딩은 병원 이전에 따른 공실 우려로 시장에서 보수적으로 평가됐지만, 광화문 핵심 입지와 자산 구조, 임차 수요를 감안하면 내재가치가 충분한 자산이었다"며 "코람코는 이 자산을 인근 시세 대비 경쟁력 있는 가격에 확보했고, 퍼시스의 사무환경 개선 역량을 결합해 저평가 자산을 안정적인 오피스 자산으로 전환할 수 있었다"고 말했다.

이어 "이번 사례는 단순히 싸게 사서 고치는 방식의 리모델링이 아니라, 매입 단계부터 임차인 수요와 공간 경쟁력, 회수 가능성을 함께 설계한 밸류애드 투자"라며 "앞으로도 전략적 투자자와의 협업을 통해 도심 내 우량 입지의 저평가 자산을 발굴하고, 투자자와 임차인 모두에게 가치 있는 오피스 자산으로 재탄생시키겠다"고 밝혔다.

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