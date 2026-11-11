메드팩토, 바이오 유럽 참가…항암제 후보물질 기술이전 추진

AI 핵심 요약beta
- 메드팩토는 11일 독일 바이오 유럽에서 MP010 기술이전을 논의했다
- 비임상 연구에서 췌장암 동물모델 완치율 75~87.5%가 확인됐다
- 메드팩토는 내년 한국과 미국에서 MP010 임상시험을 시작할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 메드팩토는 독일 쾰른에서 열리는 '바이오 유럽(BIO-Europe)'에 참가해 항암제 후보물질 'MP010'의 기술이전과 공동연구를 논의하고 있다고 11일 밝혔다.
지난 9일 시작해 이날까지 진행되는 행사에서 메드팩토는 글로벌 제약사들을 대상으로 MP010의 비임상 연구 결과를 소개했다. 해당 연구는 국제학술지 '캔서셀(Cancer Cell)' 11월호 표지논문으로 선정됐다.
MP010은 종양미세환경에서 과발현되는 '엑스트라 도메인-B 피브로넥틴(EDB-FN)'에 선택적으로 결합하면서 암의 면역 회피에 관여하는 '형질전환 성장인자(TGF-β)'를 표적으로 하는 후보물질이다. 종양 주변 환경에 선택적으로 작용해 전신 부작용을 줄이고 항암 면역반응을 유도하는 것을 목표로 개발하고 있다.
메드팩토에 따르면 췌장암 동물모델 3종에서 MP010을 평가한 결과, 회사가 제시한 완치율은 75.0~87.5%, 장기 생존율은 87.5%로 나타났다. 치료 후 동일한 암세포나 폐암·방광암 등 다른 암세포를 이식한 실험에서도 80% 이상의 개체에서 종양 발생이 억제됐다. 다만 이는 동물실험 결과로, 사람에서의 치료 효과와 안전성은 향후 임상을 통해 확인해야 한다.
메드팩토는 내년 한국과 미국에서 임상시험을 시작하는 것을 목표로 개발을 진행하고 있다. MP010은 국가신약개발사업단의 '2025년도 제2차 국가신약개발사업 신규 지원 대상 과제'로 선정돼 정부 지원을 받고 있다.
우정원 메드팩토 대표는 "이번 행사를 계기로 다수의 글로벌 제약사 파트너링 논의에 가속도가 붙을 것으로 기대한다"며 "내년 한국과 미국에서의 성공적인 임상시험 개시 및 기술이전 성과를 도출하기 위해 총력을 다할 것"이라고 말했다.
sykim@newspim.com