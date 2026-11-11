CJ온스타일 앱서 빅뱅 일본 공연 티켓 산다…오늘 저녁 순차 판매

AI 핵심 요약beta
- CJ온스타일은 11일 빅뱅 일본 투어 티켓 패키지를 판매했다
- 12월 나고야·도쿄·후쿠오카 7회 공연 상품을 도시별 공개했다
- 패키지는 티켓과 이심·교통카드·할인권·짐 배송으로 구성됐다
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티켓에 이심·교통카드·짐 배송 서비스 결합
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = CJ온스타일이 해외 콘서트를 찾아가는 K팝 팬들을 겨냥해 공연 관람과 현지 이동 편의를 묶은 상품을 내놨다. 이즈나와 다이나믹듀오에 이어 빅뱅으로 협업 콘텐츠를 넓히며 팬덤 소비 수요를 공략한다.
CJ온스타일은 빅뱅의 일본 투어 '빅뱅 2026-2027 월드투어 <XX: 코스모스> 인 재팬(BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR <XX: COSMOS> IN JAPAN)' 티켓 패키지를 11일부터 판매한다고 밝혔다. 공연 공식 스폰서인 페이브먼트의 여행·체험 플랫폼 셀레트립과 마련한 상품이다.
판매 대상은 12월 나고야·도쿄·후쿠오카에서 열리는 총 7회 공연이다. 나고야는 5~6일, 도쿄는 13~15일, 후쿠오카는 26~27일 공연을 진행한다.
CJ온스타일 앱에서는 도시별로 판매 시간을 나눴다. 11일 오후 7시 나고야 공연 상품을 먼저 공개하고 도쿄는 오후 8시, 후쿠오카는 오후 9시부터 판매한다. 셀레트립 채널에서도 상품을 선보인다.
패키지는 티켓과 함께 일본 현지 이심(e-SIM) 이용권, 파스모(PASMO) 교통카드, 돈키호테 할인 바우처, 공항·호텔 간 짐 배송 서비스로 구성했다. 공연을 보기 위해 출국하는 고객이 현지에서 통신과 교통, 수하물 운반 등을 준비하는 번거로움을 줄이는 데 초점을 맞췄다.
CJ온스타일은 콘텐츠 지식재산권(IP)을 관람·체험 상품으로 연결하는 사업을 확대하고 있다. 이즈나 콘서트 VIP 패키지를 라이브 방송에서 판매한 데 이어 여름 할인 행사 '컴온블프'에서는 다이나믹듀오 콘서트를 선보였다. 캐릭터와 스포츠 분야에서도 관련 상품을 늘리고 있다.
nrd@newspim.com