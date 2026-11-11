오전에 동난 떡 팝업, 2탄 나온다…이마트24 '육구방앗간'과 협업

AI 핵심 요약beta
- 이마트24는 11일 성수동 매장에서 육구방앗간 찹쌀모찌를 13일 한정 판매한다고 밝혔다
- 찹쌀모찌는 13일 오전 11시부터 준비 물량 소진 시까지 판매한다
- 이마트24의 올해 떡 매출은 지난해보다 71% 증가한 것으로 나타났다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이마트24가 속초 떡집 '육구방앗간'의 인기 상품을 서울 성수동에서 판매한다. 올해 떡 매출이 늘고 앞선 팝업스토어에서도 일부 상품이 조기 소진되자 지역 맛집과의 협업을 이어가는 것이다.
이마트24는 오는 13일 플래그십 매장 '트렌드랩 성수점'에서 육구방앗간의 '찹쌀모찌' 9개입 상품을 한정 판매한다고 11일 밝혔다. 판매는 13일 오전 11시 시작하며 준비한 물량이 소진되면 종료한다.
육구방앗간은 강원 속초의 찹쌀떡 전문점이다. 밀가루를 넣지 않고 찹쌀을 쪄 만드는 전통 방식을 유지하고 있다. 이마트24는 이곳의 대표 상품을 편의점 업계에서 처음 선보인다고 설명했다.
이번 행사는 지난 9월에 이은 두 번째 떡 팝업이다. 첫 행사에서는 부산 '영도다리떡방'과 전북 '익산농협떡방앗간'의 상품 11종을 트렌드랩 성수점과 디저트랩 서울숲점에서 나흘간 판매했다. 일부 상품은 판매 당일 오전에 매진됐고, 준비 물량 대부분이 소진됐다.
떡 수요는 전체 점포의 판매 실적에서도 나타났다. 올해 1~10월 이마트24의 떡 상품 매출은 지난해 같은 기간보다 약 71% 증가했다. 회사 측은 말차·요거트·카스테라 등을 접목한 퓨전 떡이 젊은 소비자들에게 좋은 반응을 얻고 있다고 설명했다.
이마트24는 올해 '통딸기말차모찌', '자망요크림모찌', '호박인절미카스테라떡' 등을 출시하며 디저트 상품 구성을 넓혀왔다.
nrd@newspim.com