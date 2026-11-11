GS리테일, AI 스타트업과 협업 성과…검색 노출 3.9배 증가

AI 핵심 요약beta
- GS리테일은 10일 AI 스타트업 5곳과 리테일 혁신 성과를 공유했다
- GS샵은 AI 검색 상품 노출을 최대 3.9배 늘렸다고 밝혔다
- GS25는 고객 행동·SNS 유행 분석으로 상품 운영과 발굴을 강화한다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = GS리테일이 스타트업과 협업해 상품 검색부터 매장 운영, 신상품 발굴까지 인공지능(AI) 적용 범위를 넓히고 있다. GS샵은 생성형 AI 검색 환경에서 상품 노출을 늘렸고, GS25는 고객 행동을 분석해 상품 구성과 운영을 개선할 기반을 마련했다.
GS리테일은 지난 10일 서울 강남구 GS타워에서 '더 지에스 챌린지 퓨처 리테일(The GS Challenge. Future Retail)' 4기 성과공유회를 열었다고 11일 밝혔다. 지난 7월부터 약 4개월간 AI 스타트업 5곳과 진행한 사업 실증(PoC) 결과를 공유하고 후속 협업 방안을 논의했다. 행사에는 허서홍 대표와 주요 사업부 경영진, 스타트업 관계자 등이 참석했다.
더 지에스 퓨처 리테일은 GS리테일이 서울창조경제혁신센터와 2023년부터 운영한 오픈이노베이션 프로그램이다. 지난해까지 약 320개 스타트업을 검토해 18개 기업을 선발했다. 이들과 AI 기반 발주 최적화, 숏폼 콘텐츠 제작 자동화, 상품 상세페이지 생성, 물류 최적화 등의 프로젝트를 추진했다.
올해 4기는 기술 도입에 앞서 17개 사업부의 현장 수요를 조사했다. 해결할 과제를 먼저 정한 뒤 관련 기술을 보유한 스타트업을 선정해 AI 전환(AX·AI Transformation) 가능성을 검증했다.
GS샵은 '서치오에스에이아이'와 생성형 엔진 최적화(GEO·Generative Engine Optimization) 기술을 적용했다. 상품 약 10만개의 정보를 AI 검색에 적합하도록 정비하고 상품 특징 등을 설명하는 콘텐츠 약 2000편을 제작·발행했다.
그 결과 1·2차 실증에서 상품 검색 노출이 각각 3.8배, 3.9배로 늘었다. GS샵은 이를 통해 생성형 AI 검색을 활용한 고객 유입 가능성을 확인했다.
GS25는 '메이아이'와 신선강화형 매장 4곳에 비전 AI 기반 고객 행동 분석 솔루션과 대시보드를 구축했다. 방문객 수와 매대 체류 시간 등을 분석하고 판매시점정보관리(POS) 데이터와 연결해 구매 패턴을 파악하는 기술이다. 주요 평가 지표의 정확도는 90% 이상으로 나타났다. 분석 결과는 상품 구성과 매장 운영 개선에 활용할 계획이다.
'빌드업랩스'와는 사회관계망서비스(SNS)의 먹거리·디저트 유행을 분석하는 대시보드를 개발했다. 상품 언급량과 확산 단계, 유행 지속성 등을 살펴 상품기획자(MD)의 신상품 발굴을 돕는다. 채널별 분석과 키워드 비교, 인기 지식재산권(IP) 발굴, 경쟁사 상품 반응 분석 기능도 추가로 개발하고 있다.
nrd@newspim.com