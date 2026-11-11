셀바스AI, 예스24 전자책에 한영 AI 음성 상용화

AI 핵심 요약beta
- 셀바스AI는 11일 크로스링구얼 온디바이스 TTS를 예스24에 상용화했다
- 한국어 음색을 유지하며 한국어·영어 혼합 문장을 하나의 목소리로 읽는다
- 예스24 AI 보이스는 고객 투표로 선정된 2종을 더해 8종으로 확대됐다
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온디바이스 기술 적용…AI 보이스 6종서 8종으로 확대
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 인공지능(AI) 음성기술 전문기업 셀바스AI는 자체 개발한 크로스링구얼(Cross-lingual) 온디바이스 음성합성(TTS) 기술을 예스24 전자책 서비스에 적용해 상용화했다고 11일 밝혔다.
이번에 예스24 ebook 앱에 적용된 '셀바스 딥티티에스 온디바이스: 크로스링구얼(SELVAS deepTTS On-Device: Cross-lingual)'은 한국어 음성의 음색을 유지하면서 영어 문장까지 자연스럽게 읽을 수 있도록 개발한 솔루션이다.
기존 전자책 음성합성 서비스에서는 한국어와 영어가 혼합된 문장을 읽을 때 영어 발음이 부자연스럽거나 언어별로 목소리가 달라지는 한계가 있었다. 셀바스AI는 크로스링구얼 기술을 통해 영어 단어와 인용문이 포함된 콘텐츠에서도 하나의 AI 목소리로 일관된 낭독을 제공하도록 개선했다.
특히 외부 서버를 거치지 않고 이용자의 기기에서 직접 텍스트를 음성으로 변환하는 온디바이스 방식을 적용했다. 이를 통해 한국어 중심의 전자책뿐 아니라 한국어·영어 혼합 도서와 한영대역 도서 등으로 활용 범위를 확대했다.
이번 상용화와 함께 예스24에서 제공하는 AI 보이스도 기존 6종에서 8종으로 늘어났다. 기존 '이나·혜진·지수·민재·진우·재훈'에 한영 자동전환 기능을 적용하고, 동일한 기능을 지원하는 신규 보이스 '가빈·이현'을 추가했다.
가빈과 이현은 예스24 고객 투표를 통해 선정됐다. 이용자는 예스24 ebook 앱에서 총 8종의 AI 보이스 중 원하는 목소리를 선택해 한국어와 영어가 혼합된 콘텐츠를 청취할 수 있다.
셀바스AI는 지난해 예스24 전자책 서비스에 음성합성 기술을 공급한 데 이어 이번 업데이트를 통해 언어 지원 기능과 AI 보이스 라인업을 확대했다.
셀바스AI 관계자는 "이번 예스24 적용은 자체 개발한 크로스링구얼 온디바이스 음성합성 기술이 실제 상용 서비스에 적용됐다는 점에서 의미가 크다"며 "한국어와 영어를 하나의 목소리로 자연스럽게 연결하는 기술을 기반으로 이용자 경험을 고도화하고, 향후 다양한 콘텐츠 및 서비스 환경으로 AI 음성합성 기술의 적용을 확대해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com