신한운용, 월배당 ETF 통했다…커버드콜 시리즈 5500억 돌파

'SOL 200커버드콜' 2종 합산 순자산 5626억원

월초·월중 분배 차별화…현금흐름·총수익 동시 공략

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한자산운용은 국내 주식에 투자하면서 옵션 프리미엄을 활용해 월분배를 추구하는 'SOL 200커버드콜' 상장지수펀드(ETF) 시리즈의 합산 순자산이 5500억원을 돌파했다고 11일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 지난 10일 기준 'SOL 200타겟위클리커버드콜 ETF'의 순자산은 5153억원, 'SOL 200커버드콜액티브 ETF'는 473억원으로 집계됐다. 두 상품의 합산 순자산은 5626억원이다.

SOL 200커버드콜 시리즈는 지난 3월 상장한 타겟위클리커버드콜과 이달 10일 신규 상장한 커버드콜액티브 등 2종으로 구성된다. 두 상품 모두 코스피200 기반의 국내 주식에 투자하면서 콜옵션 매도를 통해 분배 재원을 확보하지만 운용 전략과 투자 목표에는 차이가 있다.

SOL 200타겟위클리커버드콜은 연 15% 수준의 옵션 프리미엄 확보를 목표로 정기적인 현금흐름을 추구하는 상품이다. 지난 4월 첫 분배를 시작한 이후 매월 1.3~1.4% 수준의 분배율을 유지해 왔다.

[사진=신한자산운용]

SOL 200커버드콜액티브는 주식 포트폴리오와 옵션 매도 전략에 액티브 운용을 결합했다. 코스피200 구성 종목의 실적과 기업가치, 수급, 산업별 성장동력 등을 분석해 투자 비중을 조절하고 시장 상황에 따라 옵션 매도 전략을 탄력적으로 운용한다. 이를 통해 주가 상승에 따른 자본차익과 분배금을 합한 총수익 제고를 추구한다.

두 상품은 분배 시점에도 차이가 있다. 타겟위클리커버드콜은 월초에 분배금을 지급하며, 커버드콜액티브는 매월 15일을 분배 기준일로 하는 월중 분배 구조다. 15일이 비영업일이면 직전 영업일을 기준일로 적용한다. 커버드콜액티브의 첫 월 분배금은 오는 12월 16일 지급될 예정이다.

두 상품 모두 연금저축과 퇴직연금 확정기여형(DC)·개인형퇴직연금(IRP) 계좌에서 투자할 수 있다. 퇴직연금에서는 위험자산 투자 한도인 적립금의 70% 이내에서 편입할 수 있다.

세제 측면에서는 일반 과세계좌 기준 국내 상장주식 매매차익과 국내 주가지수 옵션 매매차익이 비과세 대상이다. 다만 주식 배당수익 등 과세 대상 재원에는 15.4%의 배당소득세율이 적용되며, 실제 과세 금액은 분배 재원과 운용 결과 등에 따라 달라질 수 있다.

김정현 신한자산운용 ETF사업그룹장은 "SOL 200커버드콜 시리즈는 국내 주식의 상승 기회와 월분배 수요에 함께 대응하면서 투자 목적에 따라 운용 전략을 선택할 수 있도록 구성한 상품"이라며 "정기적인 현금흐름을 추구하는 타겟형과 적극적인 주식·옵션 운용으로 총수익 제고를 추구하는 액티브형을 통해 투자자의 선택 폭을 넓히고, 월초와 월중으로 분배 시점을 차별화해 현금흐름 활용도를 높였다"고 말했다.

다만 커버드콜 ETF는 콜옵션 매도로 주가 상승에 따른 수익이 일부 제한될 수 있다. 주가 하락에 따른 원금 손실 가능성도 있으며, 분배금 규모와 분배율은 운용 결과에 따라 달라질 수 있다.

dconnect@newspim.com