한진, 창립 81주년 패밀리데이 개최…임직원 가족 53명 참여

AI 핵심 요약beta
- 한진은 6일 창립 81주년을 맞아 임직원 가족 초청 행사를 열었다.
- 임직원 가족 53명은 부모의 근무 공간과 스마트오피스를 둘러봤다.
- 참가 자녀들은 체험과 공연을 즐기며 한진의 물류 서비스를 경험했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한진은 창립 81주년을 맞아 지난 6일 서울 중구 소공동 본사에서 임직원 가족 초청 행사 '패밀리데이'를 열었다고 11일 밝혔다.
올해 행사에는 만 5세부터 12세까지 자녀를 둔 임직원의 가족을 대상으로 자녀와 배우자 등 총 53명이 참여했다.
패밀리데이는 임직원 자녀가 부모의 일터를 경험하고 가족이 회사에서 함께 시간을 보내도록 기획됐다. 2019년 처음 시작해 코로나19 기간 중 중단된 해를 제외하고 올해 5회째를 맞았다.
오전에는 자녀들이 부모의 근무 공간과 스마트오피스를 둘러보는 '엄마 아빠 일터 찾아가기'가 진행됐다. 키캡 꾸미기와 모루인형 만들기 체험도 마련됐다.
오후에는 마술벌룬쇼와 레크리에이션에 이어 '택배 보내기 체험'이 열렸다. 참가 자녀들은 택배를 보내는 과정을 통해 한진의 물류 서비스를 경험했다.
한진은 스마트오피스와 유연근무제, 복장 자율화, 사내 동호회 지원, 신규 입사자 버디 프로그램도 운영하고 있다.
kji01@newspim.com