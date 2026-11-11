조선·해양플랜트 디지털 전환 가속화…에스엘즈, AI 설계 기술로 사업 확대

해상풍력·해양에너지 투자 확대, 대형화·복잡화되는 해양 인프라

에스엘즈, 공간탐지·추론 AI 기반 설계 자동화로 사업화 경쟁력 입증

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 조선·해양플랜트 산업에서 설계 생산성과 시공 효율성을 높이기 위한 인공지능(AI) 기술 도입이 확대되면서 공간지능 기술을 개발하는 에스엘즈(SLZ)가 주목받고 있다.

에스엘즈는 공간탐지·추론 AI를 활용해 복잡한 설비 배치와 시공 경로를 자동으로 분석하는 기술을 바탕으로 조선·해양플랜트 시장 공략에 나서고 있다.

11일 업계에 따르면 해상풍력과 해양에너지 등 해양 인프라 시장이 확대되면서 관련 설비의 대형화와 복잡성이 높아지고 있다. 선박과 해양플랜트는 제한된 공간에 배관과 기계, 전기설비 등을 정밀하게 배치해야 하는 만큼 설계 오류를 줄이고 시공 효율성을 높이는 기술의 중요성이 커지고 있다.

이러한 가운데 AI가 실제 공간을 인식하고 설비 간 관계와 배치 조건을 분석하는 '공간지능(Spatial Intelligence)' 기술이 새로운 설계 자동화 방식으로 떠오르고 있다. 기존 설계 데이터를 분석하는 수준을 넘어 실제 현장 정보를 반영해 설비 배치와 시공 경로를 검토할 수 있다는 점이 특징이다.

에스엘즈는 공간탐지·추론 AI(Spatial Reasoning AI)를 기반으로 조선·해양플랜트 설계와 실제 시공 현장을 연결하는 기술의 사업화를 추진하고 있다. 특히 올해 해양수산부가 주최한 '해양수산 창업 콘테스트'에서 '공간탐지·추론 AI 활용 조선해양플랜트 건조 공정 단축 솔루션'으로 사업화 부문 대상을 수상했다. 이번 대회에는 역대 최대 규모인 463개 팀이 참가했다.

에스엘즈 로고. [사진=에스엘즈]

에스엘즈의 핵심 기술은 자체 월드 모델(World Model) 'Probee'를 기반으로 한 'SmartRouting'과 'Build AR'의 에이전트 간 협업(A2A·Agent-to-Agent) 시스템이다. 설계를 담당하는 AI 에이전트와 현장 정보를 분석하는 AI 에이전트가 데이터를 주고받으며 설계 과정에 실제 시공 환경을 반영하는 구조다.

구체적으로 Build AR은 드론과 로봇 영상, 건축정보모델링(BIM) 데이터를 결합해 실제 현장의 구조와 장애물을 3차원으로 파악한다. SmartRouting은 이를 바탕으로 설비 간 간섭을 피할 수 있는 기계·전기·배관(MEP) 경로를 추론하고 수정된 설계 데이터를 Build AR에 전달한다.

이후 Build AR은 새로운 설계 경로를 실물 크기의 증강현실(AR)로 구현해 시공 가능성을 검증한다. 실제 현장과 설계 데이터 사이에 불일치가 확인되면 SmartRouting에 재설계를 요청하는 방식이다. 이를 통해 시공 전 설계 오류를 줄이고 재작업과 공사 지연을 최소화하는 것을 목표로 한다.

에스엘즈는 이번 수상을 계기로 조선·해양플랜트 분야에서 공간지능 기반 설계 자동화 기술의 사업화를 본격 추진할 계획이다. 향후 공간탐지·추론 기술을 고도화하고 설계와 시공 현장 간 데이터 연계 기능을 강화해 관련 사업을 확대한다는 방침이다.

한편 정부는 해상풍력 산업 육성을 위해 항만과 설치 선박 등 관련 인프라 확충을 추진하고 있다. 오는 2030년까지 누적 10.5GW(보급·착공), 2035년까지 누적 25GW 이상의 해상풍력 보급을 목표로 제시했다.

nylee54@newspim.com