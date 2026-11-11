대신경제연구소·임팩트온, ESG 공시 이후 그린워싱·평판 리스크 대응 논의

AI 핵심 요약beta
- 대신경제연구소와 임팩트온이 10일 ESG 공시 리스크 세미나를 개최했다
- 국내 기업·금융기관 ESG·IR·PR 담당자 70여명이 참석했다
- 공시 해석 차이와 기후계획·그린워싱 대응 전략을 논의했다
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 대신경제연구소와 임팩트온이 기업의 환경·사회·지배구조(ESG) 공시 리스크 대응과 기업가치 제고 방안을 논의하는 세미나를 개최했다.
11일 대신경제연구소에 따르면 양사는 지난 10일 서울 중구 대신파이낸스센터에서 'ESG 공시 리스크를 넘어선 기업가치 제고 전략' 세미나를 열었다. 행사에는 국내 기업과 금융기관의 ESG·기업설명(IR)·홍보(PR) 담당자 등 70여명이 참석했다.
이번 세미나에서는 ESG 공시 이후 기업이 직면할 수 있는 리스크와 대응 전략을 집중적으로 다뤘다. 특히 이해관계자별 공시 정보 해석 차이와 기후 전환 계획의 이행 근거 제시 방안, 그린워싱 논란에 따른 평판 리스크 관리 등을 논의했다.
세미나는 '해석·검증·실행·증명'을 주제로 총 4개 세션으로 진행됐다. ▲박란희 임팩트온 대표가 공시 정보의 외부 해석과 평판 리스크 대응 ▲정우영 한국ESG연구소 본부장이 투자자의 ESG 공시 정보 활용 방식 ▲정승태 대신경제연구소 센터장이 기후 전환 계획 이행과 조직 내 공감대 형성 ▲박정은 대신경제연구소 센터장이 시장 신뢰와 기업가치 제고를 위한 공시 전략을 각각 발표했다.
백재욱 대신경제연구소 대표이사는 "같은 ESG 공시도 이해관계자마다 다르게 해석할 수 있는 만큼, 공시 이후 시장이 제기하는 질문에 구체적인 이행 근거로 답하는 것이 중요하다"며 "이번 세미나로 기업 공시를 통한 시장 신뢰를 쌓고 기업가치를 높이는 방안을 모색하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
plum@newspim.com