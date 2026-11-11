유안타증권, 사전증여부터 재산승계까지…신탁서비스 '가온' 출시

AI 핵심 요약beta
- 유안타증권이 11일 생전 자산관리·사후 상속 지원 신탁을 출시했다
- 가온은 유언대용·증여안심 등 4종으로 자산 승계를 맞춤 설계한다
- 금전·증권·부동산을 통합 관리하며 법률·세무 검토도 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 유안타증권이 생전 자산관리부터 사후 상속과 증여까지 지원하는 재산승계신탁 서비스 '가온(家On)'을 출시했다. 고객이 정한 방식에 따라 가족에게 재산을 이전할 수 있도록 맞춤형 자산관리 서비스를 제공한다.
11일 유안타증권에 따르면 재산승계신탁은 고객이 맡긴 재산을 생전에는 신탁계약에 따라 관리·운용하고 사후에는 미리 정한 시점과 방식에 맞춰 가족에게 이전하는 서비스다.
이번에 출시한 가온은 가족(家)을 위한 자산관리가 세대를 이어 계속(On)된다는 의미를 담았다. ▲유언대용신탁 ▲증여안심신탁 ▲장애인부양신탁 ▲보험금청구권신탁 등 4종으로 구성했다.
금전과 증권, 부동산 등 다양한 자산을 하나의 신탁계약으로 통합 관리할 수 있다. 고객은 생전에 본인을 수익자로 지정해 재산을 관리하고 사후에는 배우자의 노후 생활비나 자녀·손자녀의 자립자금 등을 사전에 정한 방식으로 지급하도록 설계할 수 있다.
유안타증권은 본사 신탁솔루션팀에 재산승계신탁 전담 조직을 마련했다. 외부 전문 법무법인과 협력해 상속·증여 설계부터 계약서 작성, 법률·세무 검토와 사후 집행까지 지원할 계획이다. 영업점 프라이빗뱅커(PB)의 상담과 본사 사후관리도 연계한다.
홍동훈 유안타증권 상품전략본부장은 "'가온(家On)'의 출시로 유안타증권은 고객의 자산 형성에서 운용, 그리고 다음 세대로의 이전까지, 고객의 전 생애를 함께하는 종합자산관리 체계를 갖추게 됐다"며 "고객이 평생 일군 자산과 가족을 향한 마음이 다음 세대로 안전하게 전달될 수 있도록, 고객 한 분 한 분의 상황에 맞춘 세심한 설계 및 서비스 제공을 통해 세대를 잇는 든든한 자산관리 파트너가 되겠다"고 말했다.
서비스 상담은 이날부터 유안타증권 전국 지점에서 받을 수 있다.
plum@newspim.com