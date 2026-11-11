케이피에프, 올 3분기 매출 2113억원...전년비 21.4%↑

AI 핵심 요약beta
- 케이피에프는 11일 3분기 매출액이 2113억원으로 21.4% 증가했다고 밝혔다
- 영업이익은 원가 상승 물량 출고 집중으로 전년보다 감소했다고 설명했다
- 베트남 제2공장 증설을 연내 마치고 2027년부터 생산설비를 확충할 계획이다
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오는 2027년 설비 확충 추진
[서울=뉴스핌] 설희 기자 = 글로벌 파스너 전문기업 케이피에프는 지난 3분기 연결 기준 매출액이 2113억원으로 전년 대비 21.4% 증가했다고 11일 밝혔다.
같은 기간 영업이익은 8억8200만원으로 전년 대비 감소했다. 회사는 분기 중 원·달러 환율 하락과 유가 급등 이후 높아진 원가가 반영된 물량의 출고가 지난 3분기에 집중되면서 수익성이 낮아졌다고 설명했다.
케이피에프는 수익성 개선을 위해 고객사와 원가 상승분을 반영한 판매가격 인상 협의를 진행하고 있다. 다만 가격 조정 이후 실제 출고 물량에 반영되기까지 시차가 발생하는 만큼 오는 4분기까지는 수익성 회복에 시간이 필요할 것으로 예상하고 있다.
베트남 생산거점 확충도 추진한다. 지난 3분기 베트남법인 KPF VINA의 매출액은 약 300억원으로 전년 대비 17.0% 증가했다. 회사는 미국과 유럽 등 주요 해외시장에서 중국에 대한 조달 의존도를 낮추려는 움직임이 이어지면서 베트남법인 제품 수요가 증가하고 있다고 설명했다.
케이피에프는 베트남 제2공장 증설을 연내 마무리하고 오는 2027년부터 생산설비를 단계적으로 확충할 계획이다. 기존 생산능력 제약으로 대응하기 어려웠던 추가 물량에 대한 공급 여력을 확보하고 생산·물류 효율 개선을 위한 투자도 병행한다는 방침이다.
케이피에프 관계자는 "고객사와의 판매가격 조정 협의를 통해 원가 부담을 완화하고 수익성 회복에 주력하겠다"며 "주요 해외시장의 공급망 재편에 따른 베트남법인의 수요 증가를 바탕으로, 제2공장 증설과 설비 확충을 통해 매출 성장 기반을 넓혀 나가겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com