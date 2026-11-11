에브리봇, 롯데건설 시니어 시설서 로봇 실증

AI 핵심 요약beta
- 에브리봇은 10일 VL르웨스트에서 서비스로봇 2차 실증을 진행했다
- 이번 실증에서 생활편의·이동지원·안내·순찰 운영모델을 점검했다
- 에브리봇은 실증 결과를 바탕으로 상용 공급과 B2B 확대를 검토할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
이동 지원·안내·순찰 등 운영 점검
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 피지컬 인공지능(AI) 서비스로봇 전문기업 에브리봇은 지난 10일 서울 마곡지구의 프리미엄 시니어 레지던스 'VL르웨스트(VL LEWEST)'에서 2차 로봇 현장 실증(PoC)을 진행하고 실제 시설 도입 가능성을 점검했다고 11일 밝혔다.
이번 실증은 지난 10월 8일 진행한 1차 현장 시연의 후속 단계다. 당시 다양한 서비스로봇의 기능과 활용 가능성을 선보인 데 이어 이번에는 실제 시설 운영환경을 고려한 로봇 적용 가능성과 구체적인 운영 방안을 검토했다.
에브리봇은 앞선 1차 시연에서 휴머노이드 기반 주거환경 서비스로봇과 자율주행 로봇휠체어, 케어로봇, 안내로봇, 순찰로봇 등 다양한 제품군을 선보였다.
이번 2차 실증에서는 입주민의 생활 편의와 이동 지원, 시설 내 안내 및 순찰 등 실제 서비스 수요를 중심으로 로봇 운영모델을 점검했다. 특히 자율주행 성능과 시설 내 이동 동선, 기존 인프라와의 연계 가능성 등 실제 도입에 필요한 운영 요소를 확인했다.
실증 장소인 VL르웨스트는 롯데건설이 시공하고 롯데호텔앤리조트가 운영을 지원하는 시니어 주거시설이다. 레스토랑과 피트니스, 사우나, 라운지 등 다양한 생활·편의시설을 갖추고 있다.
에브리봇은 이번 실증 결과를 바탕으로 VL르웨스트 내 서비스로봇 도입 가능성을 추가 검토하고, 향후 상용 공급으로 이어질 수 있는 사업 기회를 모색할 계획이다. 시니어 레지던스에 특화된 로봇 서비스 모델을 구축해 실버타운과 고령친화 주거시설 등 기업 간 거래(B2B) 시장으로 적용 범위를 확대한다는 구상이다.
에브리봇 관계자는 "지난 1차 시연이 다양한 서비스로봇의 기술과 활용 가능성을 확인하는 단계였다면, 이번 2차 실증은 실제 시설 도입을 염두에 두고 서비스 수요와 운영 여건에 맞는 적용 방안을 구체적으로 점검하는 과정"이라며 "수요처의 요구사항과 현장 특성을 반영해 로봇 솔루션을 지속 고도화하고 상용 공급 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com