동아에스티, 캄보디아 헤브론의료원에 의약품 1억5000만원 기부

AI 핵심 요약beta
- 동아에스티는 10일 캄보디아 헤브론의료원에 1억5000만원 규모 의약품을 기부했다
- 동아에스티는 의료 취약계층 지원을 위해 2018년부터 의약품 기부를 이어왔다
- 동아에스티는 하이카디 기기와 교육으로 현지 의료진 지원도 확대했다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아에스티는 지난 10일 캄보디아 프놈펜에 있는 헤브론의료원에 1억5000만원 규모의 전문의약품을 기부했다고 11일 밝혔다.
이번 기부는 현지 의료 취약계층의 치료를 지원하기 위해 마련됐다. 동아에스티는 2018년부터 헤브론의료원에 의약품을 기부해 왔으며, 올해는 지원 규모를 확대했다.
웨어러블 환자 모니터링 플랫폼 '하이카디'를 활용한 의료 지원도 이어가고 있다. 지난해 헤브론의료원과 5개년 지원 협약을 맺고, 약 1억원 규모의 하이카디플러스와 라이브스튜디오 기기를 제공하는 한편 5년간 교육과 사후관리 서비스를 지원하기로 했다.
지원 2년 차인 올해는 현지 의료진을 대상으로 기기 설치와 운영 교육을 진행했다. 하이카디는 환자 몸에 부착해 심전도 등 생체신호를 연속적으로 측정하고, 의료진이 환자 상태를 확인할 수 있도록 돕는 의료기기다.
동아에스티의 캄보디아 현지 유통사도 지난해부터 음료를 기부해 왔으며, 올해는 현금 기부를 추가했다.
헤브론의료원은 2007년 김우정 의료원장이 설립한 무료 진료소에서 출발한 비영리 병원이다. 현재 연간 약 9만명의 저소득층 환자를 진료하고 있다.
정재훈 동아에스티 대표는 "이번 의약품 기부가 캄보디아 현지 환자들의 치료와 의료환경 개선에 도움이 되기를 바란다"며 "의약품과 디지털헬스케어 솔루션을 활용한 의료 지원을 통해 개발도상국의 의료 접근성을 높이겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com