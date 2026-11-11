[개장시황] 코스피, 美 물가 부담에 보합 출발…코스닥은 1%대 상승

AI 핵심 요약beta
- 국내 증시는 11일 코스피 하락·코스닥 상승으로 혼조 출발했다
- 미국 10월 소비자물가가 예상치를 웃돌며 뉴욕증시는 하락했다
- 코스피는 외국인 매도에 약세, 코스닥은 개인 매수에 상승했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 국내 증시가 11일 혼조세로 출발했다. 전날 코스피와 코스닥이 나란히 4%대 급등한 가운데 미국 10월 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상치를 웃돌면서 뉴욕증시가 하락한 영향으로 풀이된다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 5분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 1.66포인트(0.03%) 내린 5237.47에 거래되고 있다. 개인과 기관이 각각 111억원, 478억원을 순매수하는 가운데 외국인은 621억원을 순매도하고 있다.
시가총액 상위 종목 중 LG에너지솔루션(0.91%), 삼성바이오로직스(0.07%), 현대차(0.18%), KB금융(0.59%), 삼성생명(0.61%) 등이 상승하고 있다. 반면 삼성전자(-0.50%), SK하이닉스(-1.16%), 삼성전자우(-0.50%), SK스퀘어(-1.05%), 삼성전기(-0.91%) 등은 약세다.
같은 시각 코스닥 지수는 전 거래일보다 12.43포인트(1.86%) 오른 680.04를 기록하고 있다. 개인이 111억원 어치 사들이고 있지만 외국인과 기관은 각각 54억원, 63억원 어치를 팔아치우고 있다.
코스닥 시장에서는 알테오젠(2.55%), 에코프로(2.84%), 에코프로비엠(3.03%), 주성엔지니어링(3.15%), 레인보우로보틱스(2.00%), 심텍(4.13%), 삼천당제약(2.12%), 이오테크닉스(1.45%), HLB(0.17%), 리노공업(1.03%) 등이 상승하고 있다.
간밤 뉴욕증시는 미국의 물가 상승 압력이 확인되면서 일제히 하락했다. 다우존스30산업평균지수는 전 거래일보다 0.30% 내린 5만2231.89에 마감했고, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 나스닥종합지수도 각각 0.38%, 0.74% 하락했다.
미국 노동부가 발표한 10월 CPI는 전월 대비 0.4% 올라 시장 예상치인 0.3%를 웃돌았다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI도 0.3% 상승해 예상치(0.2%)를 상회했다. 물가 둔화 속도가 시장 기대에 미치지 못하면서 연방준비제도(Fed)의 긴축 기조가 이어질 수 있다는 우려가 커졌고, 미 국채금리도 큰 폭으로 상승했다.
한지영 키움증권 연구원은 "금일 국내 증시는 미국 10월 CPI 컨센서스 상회에 따른 미 10년물 금리 상승, 대중 수출 통제 우려와 같은 젠슨황발 엔비디아 노이즈 여파로 전일 4%대 상승분을 일부 반납하는 흐름을 보일 전망"이라고 말했다.
다만 전날 급반등 이후 매수세가 이어질 가능성도 열어뒀다. 한 연구원은 "전일 미국 필라델피아 반도체 지수가 장중 2%대 하락에서 0.4%대 하락으로 낙폭을 축소하는 등 미 10월 CPI 충격이 제한적이었다는 점을 미루어보아 국내 증시 역시 장중 하방 경직성을 보일 것"이라고 덧붙였다.
한편 이날 오전 9시 기준 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 1339.2원을 기록했다.
rkgml925@newspim.com