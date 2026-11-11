아이티아이즈, 일루미오와 제로트러스트 보안 파트너십 체결

AI 핵심 요약beta
- 아이티아이즈는 11일 일루미오와 국내 제로트러스트 시장 진출 파트너십을 체결했다.
- 양사는 기업과 금융·공공기관에 마이크로세그멘테이션 솔루션을 공급할 계획이다.
- 금융·바이오헬스·에너지 등 핵심 인프라 중심으로 공동 영업을 강화할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 아이티아이즈가 마이크로세그멘테이션 분야 글로벌 선도기업 일루미오와 국내 제로트러스트 보안 시장 진출을 위한 파트너십을 체결했다고 11일 밝혔다.
양사는 국내 기업 및 금융·공공기관을 대상으로 일루미오의 마이크로세그멘테이션 솔루션 공급과 기술지원 체계를 구축할 예정이다. 아이티아이즈는 금융·공공 분야에서 축적한 시스템 통합(SI) 및 인프라 구축 역량에 글로벌 보안 기술을 더해 신규 사업 영역을 확대한다는 전략이다.
회사에 따르면 금융·바이오헬스·에너지·재정 등 핵심 인프라 분야와 AI 시대 데이터 보호 수요가 높은 산업군을 중심으로 고객사를 발굴할 계획이다. 양사는 공동 영업 및 기술 세미나를 통해 국내 제로트러스트 보안시장 내 사업 기반을 강화할 계획이다.
최근 랜섬웨어와 지능형 지속 위협(APT) 등 사이버 공격이 고도화되면서 기존 경계 보안만으로는 기업 내부 시스템과 핵심 데이터를 보호하는 데 한계가 있다. 이에 따라 외부 침입을 전제로 내부 시스템 간 접근을 통제하고 위협의 확산을 최소화하는 제로트러스트 보안 체계가 새로운 보안 전략으로 주목받고 있다.
일루미오의 솔루션은 마이크로세그멘테이션 기술을 기반으로 네트워크 내부를 세분화하고 업무상 필요한 통신만 허용하는 방식이다. 외부 공격자가 내부 시스템에 침투하더라도 다른 서버나 핵심 데이터로 이동하는 횡적 이동(Lateral Movement)을 제한해 감염 범위를 줄이고 사이버 위협의 확산을 방지한다.
일루미오는 2013년 미국 실리콘밸리에서 설립된 마이크로세그멘테이션 전문기업이다. 레이블 기반 마이크로세그멘테이션 기술을 업계 최초로 상용화했으며, 세계 10대 금융기관 중 8곳 이상이 일루미오의 솔루션으로 핵심 시스템을 보호하고 있다. IDC에 따르면 2025년 글로벌 마이크로세그멘테이션 시장점유율 1위를 기록했다.
이성남 아이티아이즈 대표이사는 "최근 연이어 발생하는 대규모 보안 사고들은 사후 대응이 아닌 침해 확산을 방지하는 보안 체계로의 전환을 요구하고 있다"며 "글로벌 마이크로세그멘테이션 선도기업인 일루미오의 검증된 기술력과 아이티아이즈가 그간 쌓아온 전문적인 인프라 구축 역량을 바탕으로 금융, 바이오헬스, 에너지, 재정 등 대한민국을 지탱하는 핵심 인프라와 AI 시대의 데이터를 보호하는 데 앞장서겠다"고 말했다.
데이브 셰퍼드 일루미오 아태지역 영업 총괄 부사장은 "한국 기업과 기관의 디지털 혁신을 이끌어 온 아이티아이즈와 파트너십을 맺게 되어 기쁘다"며 "침해 자체를 완전히 막을 수는 없지만 침해가 확산되는 것은 막을 수 있는 만큼 아이티아이즈와 함께 한국 고객이 랜섬웨어와 AI 기반 공격에도 피해를 최소화하고 비즈니스를 지속할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 했다.
nylee54@newspim.com