[특징주] 파라다이스 3분기 호실적에 카지노주 동반 강세

AI 핵심 요약beta
- 파라다이스가 11일 기대 웃돈 3분기 실적을 발표했다
- 카지노주 동반 상승하며 업종 투자심리가 회복됐다
- 카지노 매출 증가와 비용 둔화로 수익성이 개선됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
카지노 매출 증가·비용 효율화
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 파라다이스가 시장 기대를 웃도는 3분기 실적을 발표하면서 카지노 관련주가 동반 상승하고 있다. 카지노 부문의 수익성 개선이 확인되자 업종 전반에 투자심리가 살아난 것으로 풀이된다.
11일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 41분 기준 파라다이스는 전 거래일보다 1210원(12.20%) 오른 1만1130원에 거래되고 있다. 같은 시각 롯데관광개발(7.03%), GKL(3.04%), 강원랜드(2.15%), 코텍(0.68%) 등도 오름세다.
파라다이스는 올해 3분기 연결 기준 매출액 3517억원, 영업이익 641억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 22%, 62% 증가한 수치로 시장 기대치를 웃돌았다.
카지노 부문 매출이 실적 개선을 이끌었다. 3분기 카지노 매출은 2680억원으로 전년 동기 대비 23% 늘었다. 일본 VIP와 교포·중화권 등 기타 VIP 고객의 드롭액이 증가한 데다 일반 고객인 매스 고객 비중 확대에 힘입어 홀드율도 13%까지 상승했다.
영업비용 증가세가 둔화한 점도 수익성 개선에 기여했다. NH투자증권은 인력 구조가 안정되고 카지노 고객에게 제공하는 혜택인 콤프 운영이 효율화되면서 비용 부담이 완화됐다고 분석했다. 이에 파라다이스에 대한 투자의견 '매수'와 목표주가 1만5000원을 유지했다.
rkgml925@newspim.com