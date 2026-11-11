두나무, '디콘 2026' 성료…여야 의원·전문가 모여 디지털자산 경쟁력 모색

AI 핵심 요약beta
- 두나무가 10일 서울 여의도에서 디지털자산 정책 컨퍼런스를 개최했다
- 정치권과 학계·산업계 전문가들이 디지털자산 규제와 시장 활성화를 논의했다
- 스테이블코인 제도화와 자산 토큰화 등 한국의 산업 경쟁력 강화 방안을 다뤘다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 두나무가 10일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더 호텔에서 디지털자산 정책 컨퍼런스 'D-CON 2026(이하 디콘)'을 개최했다고 11일 밝혔다.
올해로 4회째를 맞은 디콘은 '쌓아온 혁신, 미래로 피어나다(BUIDL to Bloom)'를 주제로 열렸다. 행사에는 민병덕·백혜련·박성준 더불어민주당 의원, 박수민·정점식·윤용근 국민의힘 의원, 김성원 국회 산업통상자원중소벤처기업위원장 등 정치권 인사와 학계·산업계 전문가들이 참석했다.
오경석 두나무 대표는 개회사에서 "어두운 시기의 노력이 다음 성장의 밑거름이 된다는 사실을 지속 증명해 왔다"며 "주요국처럼 한국도 디지털자산 산업에서 어떤 경쟁력을 갖추고 미래를 만들어갈지 구체적인 해답을 찾을 시점"이라고 강조했다.
첫 번째 세션 '디지털자산 선도 국가를 향한 과제와 해법'에서는 경제 유튜버 슈카월드의 진행으로 민병덕 더불어민주당 의원, 박수민 국민의힘 의원, 김형년 두나무 부회장이 특별대담을 진행했다.
참석자들은 디지털자산기본법 제정과 규제 완화, 법인·기관투자자 시장 참여 확대, 원화 스테이블코인 제도화, 자산 토큰화(RWA) 등을 의제로 다뤘다. 민 의원은 미국 스테이블코인 법안인 '지니어스법(GENIUS Act)' 시행에 대응한 국내 입법의 조속한 추진을 강조했고, 박 의원은 유연한 규제 체계 구축과 '1거래소 1은행' 규제 개선을 제안했다.
두 번째 세션 '블록체인, 현실과 연결되다'에서는 정영진의 진행으로 고란 알고란 대표, 김상윤 경희대 교수, 박정호 명지대 교수, 서동주 미국 변호사가 전통 금융권의 시장 진출과 결제 인프라로서의 스테이블코인 활용 방안을 논의했다.
세 번째 세션 '글로벌 디지털자산 제도화 속도전, 한국의 전략은?'에서는 김준영 김·장 법률사무소 변호사가 주요국 규제 사례 분석을 바탕으로 'BUIDL 프레임워크'를 제시했다. 이어 정준혁 서울대 교수, 어준경 연세대 교수, 박효민 국회입법조사처 입법조사관이 한국형 규제 체계 수립과 입법 대응력을 높이기 위한 방안을 다뤘다.
두나무 관계자는 "혁신을 산업 경쟁력으로 연결하기 위한 정책적 해법을 모색한 자리"라며 "국내 디지털자산 산업의 건전한 발전과 글로벌 경쟁력 강화를 위해 논의를 이어가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com