장인화 포스코 회장 "기술력이 자원 가치 높인다"…AX·신사업 경쟁력 강화

AI 핵심 요약beta
- 포스코그룹은 10일부터 이틀간 광양에서 테크포럼을 개최했다
- 장인화 회장은 자원 부가가치 제고와 소프트웨어 기술 사업화를 강조했다
- 포스코그룹은 고부가 철강과 전략자원 공정 기술 고도화를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 장인화 포스코그룹 회장이 기술 경쟁력을 기반으로 자원의 부가가치를 높이고, 소프트웨어 기술의 사업화를 통해 새로운 성장 기회를 확보해야 한다고 강조했다.
포스코그룹은 지난 10일부터 이틀간 광양에서 '제38회 포스코그룹 테크포럼(Tech Forum)'을 개최했다고 11일 밝혔다.
이번 행사에는 장 회장을 비롯해 주요 사업회사 대표와 임직원, 인도 JSW스틸 라토레 최고운영책임자(COO) 등 800여명이 참석했다. 참석자들은 에너지 전환에 따른 대응 전략과 인공지능 전환(AX) 추진 방안을 논의했다.
장 회장은 개회사에서 "자원의 가치를 높이고 실질적인 성과로 연결하는 원동력은 우리의 기술력"이라며 "기술 자체가 상품이 되는 소프트웨어 기반의 기술 사업화를 통해 새로운 가치를 만들고 사업 영역을 넓혀 나가야 한다"고 말했다.
이날 행사에서는 기술 경쟁력 강화에 기여한 임직원을 대상으로 '포스코 기술대상' 시상식도 열렸다. 올해는 총 14건의 기술이 수상작으로 선정됐으며, 최고 상금은 기존 1억원에서 1억5000만원으로 인상됐다.
철강 분야 대상은 포스코의 'PosMAC Super 초고내식 도금제품'이 차지했다. 해상이나 염분이 많은 토양 등 부식에 취약한 환경에서도 높은 내식성을 유지하는 제품으로, 신재생에너지 설비용 강재 시장을 겨냥해 개발됐다.
신성장 분야에서는 포항산업과학연구원(RIST)과 포스텍이 공동 개발한 '차세대 증강현실(AR) 디바이스용 메타렌즈 양산기술'이 대상을 받았다. 나노 구조를 활용해 빛을 제어하는 기술로, AR 기기의 소형화와 경량화에 활용될 수 있다.
올해 신설된 '포스코그룹 AX Awards' 최우수상은 물리해석과 AI를 활용해 슬라브 품질 판정 기술을 개선한 포스코 포항 품질기술부에 돌아갔다.
포스코그룹은 철강 고부가가치 제품 개발과 리튬 등 전략자원의 공정 기술 고도화를 추진하고 있다. 이를 통해 산업·전략·에너지자원을 아우르는 '트리플 코어' 전략의 실행력을 높인다는 계획이다.
chanw@newspim.com