대구시, 2027년 택시 감차 재개…45대부터 단계적 추진

AI 핵심 요약beta
- 대구시는 11일 2027년부터 택시 감차 보상사업을 재개한다고 밝혔다
- 대구 택시는 적정 대수보다 5446대 많은 과잉 공급 상태로 나타났다
- 시는 첫해 45대를 감차하고 보상금은 감차위원회 심의를 거쳐 결정한다
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[대구=뉴스핌] 남효선 기자 = 대구시가 2022년부터 중단했던 택시 감차 보상사업을 2027년부터 재개한다. 첫해 45대를 시작으로 업계 참여 상황 등을 고려해 감차 규모를 단계적으로 확대할 계획이다.
11일 대구시에 따르면 2025년 '제5차 대구시 택시 총량 산정' 결과 지역 택시 면허는 1만 5703대로 적정 대수인 1만 257대보다 5446대 많았다. 전체 면허의 34.7%가 과잉 공급된 것으로 나타났다.
대구시는 2016년부터 2021년까지 총 1248대를 감차했으나 2022년부터 사업을 중단했다. 이후 택시부제 해제로 실제 운행 차량이 늘고 지역 경기 침체에 따른 승객 감소가 겹치면서 업계가 경영난을 호소해 왔다.
감차는 택시 면허를 반납하면 보상금을 지급하는 방식으로 진행된다. 시는 법인·개인택시 사업자와 운수종사자 대표 등이 참여하는 택시감차위원회를 구성해 감차 규모와 보상금 수준을 심의할 예정이다.
내년 지원 예산은 5억 8500만 원으로 국비 30%, 시비 70%로 편성된다. 감차 보상 재원은 대당 보조금 1,300만 원에 택시감차보상재원관리기관의 인센티브와 업계출연금을 더해 마련한다. 최종 보상액은 위원회 심의를 거쳐 결정된다.
대구시는 이번 사업이 택시 과잉 공급을 완화하고 업계 경영 안정과 운수종사자 수익성 개선으로 이어질 것으로 기대하고 있다.
추경호 대구시장은 "내년 재추진되는 택시 감차사업이 업계의 경영 여건 개선에 도움이 되길 바란다"며 "현장의 목소리를 반영해 운수종사자의 근무 환경을 개선하고 시민에게 안전하고 편리한 교통 서비스를 제공하는 민생 정책을 추진하겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com