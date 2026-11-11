이탈리아 주얼리 포페, 현대백화점 압구정본점 부티크 오픈

AI 핵심 요약beta
- 포페는 10일 현대백화점 압구정본점 3층에 국내 아홉 번째 부티크를 열었다.
- 새 부티크는 비첸차 건축물에서 영감을 받아 세이지 그린을 적용했다.
- 포페는 플렉스잇 기술 기반 주얼리로 국내 고객 접점을 넓힐 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 이탈리아 럭셔리 주얼리 브랜드 포페(FOPE)가 11월 10일 현대백화점 압구정본점 3층에 부티크를 열었다.
포페는 1929년 이탈리아 비첸차에서 시작된 주얼리 브랜드로, 금세공 전통과 플렉스잇(Flex'it) 기술을 바탕으로 현대적인 주얼리를 선보이고 있다.
새 부티크는 이탈리아 비첸차의 바실리카 팔라디아나 지붕에서 영감을 받아 브랜드 시그니처 컬러인 '세이지 그린'을 메인 컬러로 사용했다.
포페는 2024년 9월 롯데백화점 에비뉴엘 본점에 국내 첫 매장을 개점한 이후 롯데백화점 월드타워점, 롯데면세점 명동본점, 현대백화점 무역센터점·판교점·더현대 대구, 갤러리아 명품관 WEST·광교점 등 주요 유통 채널에 입점했다.
이번 현대백화점 압구정본점 부티크는 포페의 국내 아홉 번째 매장이다. 포페는 이번 오픈을 통해 국내 고객과의 접점을 넓혀갈 계획이다.
포페가 지향하는 '유연한 럭셔리(Flexible Luxury)'는 일상 속에서 편안하게 누리는 절제된 우아함을 의미한다. 브레이슬릿, 링, 네크리스 등은 여러 제품을 레이어링하거나 단독으로 착용할 수 있다.
포페의 플렉스잇(Flex'it) 기술은 메쉬 내부에 미세한 18K 골드 스프링을 결합한 구조로, 몸의 움직임에 맞춰 부드럽게 늘어나 편안한 착용감을 제공한다.
포페는 금세공 노하우에 현대적인 디자인과 기술을 더해 에카(Eka), 프리마(Prima), 에센셜(Essential), 아리아(Aria), 파노라마(Panorama), 소울즈(Souls), 방돔(Vendôme), 솔로(Solo) 등 다양한 컬렉션을 선보이고 있다.
whitss@newspim.com