신한카드, SOL페이 고향사랑기부 서비스 출시…기부금 10% 포인트 지급

AI 핵심 요약beta
- 신한카드가 11일 신한 SOL페이에 고향사랑기부제를 도입했다
- 10만원 이상 기부 고객에게 기부액 10%를 포인트로 제공한다
- 기부 고객에게 룰렛과 여행상품권 등 경품 이벤트를 진행한다
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연말까지 이벤트…최대 100만원 여행상품권 추첨
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한카드는 신한 SOL페이에서 고향사랑기부제 서비스를 론칭하고 오는 12월 31일까지 다양한 고객 이벤트를 진행한다고 11일 밝혔다.
고향사랑기부제는 개인이 자신의 주민등록상 주소지를 제외한 지방자치단체에 연간 2000만원 이하를 기부할 수 있는 제도다. 기부금액 10만원까지는 전액, 10만원 초과 20만원 이하 금액은 44%, 20만원 초과 금액은 16.5%의 세액공제 혜택을 받을 수 있다. 기부금의 최대 30%에 해당하는 지역 특산품 등 답례품도 받을 수 있다.
신한카드는 서비스 론칭을 기념해 세액공제와 지역 답례품에 더해 마이신한포인트와 경품을 제공하는 이벤트를 마련했다.
우선 신한쏠페이를 통해 10만원 이상 기부한 고객에게 최대 2만 포인트 한도에서 기부금의 10%를 마이신한포인트로 제공한다.
10만원을 기부하면 10만원 세액공제, 3만원 상당의 지역 답례품, 마이신한포인트 1만 포인트 등 총 14만원 상당의 혜택을 받을 수 있다. 20만원을 기부하면 14만4000원 세액공제, 6만원 상당의 답례품, 마이신한포인트 2만 포인트 등 총 22만4000원 상당의 혜택이 제공된다. 다만 세액공제는 관련 세법과 개인별 결정세액에 따라 실제 적용 금액이 달라질 수 있다.
10만원 이상 기부한 모든 고객에게는 행운룰렛 참여권도 제공한다. 배달의민족 1만원권, GS25 5000원권, 메가MGC커피 아메리카노 쿠폰, 마이신한포인트 500포인트·100포인트 가운데 하나가 당첨된다.
추첨을 통해 매주 1명씩 총 10명에게 30만원 상당의 여기어때 여행상품권을 지급한다. 이벤트 기간 전체 기부 고객을 대상으로 하는 추가 추첨에서는 1명에게 100만원, 2명에게 50만원 여행상품권을 제공한다.
오는 12월 27일까지 신한쏠페이 고향사랑기부제 이벤트를 블로그, SNS, 카페 등에 공유하고 응모한 고객에게는 매주 100명씩 총 900명을 추첨해 행운룰렛 참여권을 추가 지급한다. 공유 이벤트는 기부 여부와 관계없이 응모할 수 있다.
이벤트에 대한 자세한 내용과 참여 방법은 신한쏠페이와 신한카드 홈페이지에서 확인할 수 있다.
yunyun@newspim.com