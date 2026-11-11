한국투자증권, 연말 실전투자대회 '한투배틀 파이널' 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권은 11일 올해 마지막 국내주식 대회 개최를 밝혔다
- 대회는 12월 4일까지 4개 리그로 나뉘어 진행된다
- 참가 신청자에게 룰렛과 거래 미션 등 경품 혜택을 제공한다
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오는 12월 2일까지 신청…우승 상금·참여 이벤트 확대
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자증권은 오는 12월 4일까지 올해 마지막 국내주식 실전투자대회 '한투배틀 파이널'을 개최한다고 11일 밝혔다.
한투배틀은 개인투자자들의 주식 투자 진입장벽을 낮추고 건전한 투자 저변을 확대하기 위해 마련된 실전투자대회다. 국내주식 매매를 통한 누적 수익률을 겨루는 방식으로 진행되며, 투자자산 규모에 따라 1억원·3000만원·100만원·10만원 등 총 4개 리그 중 선택해 참가할 수 있다.
이번 대회에서는 시상 혜택과 참여 이벤트를 확대했다. 1억원 리그의 우승 상금을 높이고, 상위 입상자 외에도 100위·200위·300위·400위·500위 등 지정 순위를 달성한 참가자에게 혜택을 제공한다.
참가 신청자 전원에게는 경품을 받을 수 있는 웰컴룰렛 참여 기회를 제공한다. 첫 거래 달성, 한국거래소(KRX) 애프터마켓 거래, 공식 유튜브 채널 구독 등 미션을 수행한 고객에게도 경품을 증정한다. 참가 신청은 12월 2일까지 가능하며, 대회는 12월 4일까지 진행된다.
한국투자증권에 따르면 한투배틀 누적 참가자는 지난해 1만9000여명에서 올해 10월 기준 5만8000여명으로 증가했다. 지난 10월 대회 참가자들의 거래 약정금액도 9월 대비 21.4% 늘었다.
특히 전체 참가자의 약 71%가 10만원 및 100만원 리그에 참여한 것으로 나타났다. 소액 투자자를 중심으로 실전투자대회 참여가 확대되고 있다는 설명이다.
김도현 한국투자증권 개인고객그룹장은 "한투배틀은 일부 소수 전문가만의 영역을 넘어 누구나 건전하게 즐기고 배우는 투자 배움터로 활용할 수 있도록 운영해 갈 계획"이라며 "올해 마지막 대회를 통해 한 해 동안의 투자 성과를 성공적으로 매듭짓고 풍성한 혜택도 함께 누리시기를 바란다"고 말했다.
dconnect@newspim.com