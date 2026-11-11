국민연금·JP모간, 위탁운용 넘어 투자전략까지 협력 확대

AI 핵심 요약beta
- 국민연금공단은 11일 JP모간자산운용과 전 자산군 협력 MOU를 체결했다
- 양 기관은 자산배분·위험관리·공동연구 등 기금운용 협력을 강화한다
- JP모간자산운용은 2027년 전북 전주에 신규 사무소를 개설할 계획이다
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JP모간자산운용, 2027년 전주 사무소 개설 계획
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 국민연금공단은 JP모간자산운용과 주식·채권·멀티에셋·대체투자 등 전 자산군에 걸친 전략적 협력을 확대하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 11일 밝혔다.
이번 협약은 지난 10일(현지시간) 미국 뉴욕 JP모간체이스 본사에서 체결됐다. 양 기관은 기존 투자자산 위탁운용 관계를 포괄적인 전략적 협력 관계로 확대하고 글로벌 금융시장 분석과 자산배분, 위험관리 등 기금운용 전반에서 협력을 강화하기로 했다.
JP모간자산운용은 올해 9월 말 기준 약 4조8000억달러(약 6500조원)의 자산을 운용하는 글로벌 자산운용사다. 지난 2015년부터 국민연금의 투자자산을 위탁 운용하고 있다.
협약식에는 김성주 국민연금공단 이사장과 조지 개츠(George Gatch) JP모간자산운용 사장 등 관계자 20여명이 참석했다.
앞서 김 이사장은 트로이 로어바우(Troy Rohrbaugh) JP모간체이스 공동 사장과 조지 개츠 사장 등 주요 경영진을 만나 글로벌 금융시장 전망과 전략적 협력 확대 방안을 논의했다.
양 기관은 이번 협약을 통해 글로벌 거시경제와 금융시장 동향, 자산배분, 포트폴리오 구성, 위험관리 등에 관한 정보와 전문지식을 교류할 계획이다. 전 자산군에 걸친 공동 연구와 투자역량 강화도 추진하고, 국민연금의 장기 운용목표에 부합하는 추가 협력 방안도 모색한다.
김성주 국민연금공단 이사장은 "이번 업무협약으로 양 기관의 전략적 협력이 한층 강화될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 글로벌 금융기관과의 협력을 통해 기금운용의 전문성과 투자역량을 지속적으로 높여 나가겠다"고 밝혔다.
조지 개츠 JP모간자산운용 사장은 "이번 전략적 파트너십을 통해 국민연금과의 오랜 협력 관계를 더욱 공고히 하게 된 것을 뜻깊게 생각한다"며 "글로벌 액티브 운용 통찰력과 전문성을 공유하며 국민연금의 장기 투자 목표 달성 과정에 긴밀히 협력해 나갈 수 있기를 기대한다"고 말했다.
한편 JP모간자산운용은 2027년 중 전북 전주에 신규 사무소를 개설해 국내 거점을 확대하고 고객 지원 역량을 강화할 계획이다.
dconnect@newspim.com