수주 49% 늘었는데 고용은 29개월째 감소…건설경기 '엇박자'

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건설산업연구원 분석

9월 수주 24.6억원…전년比 49.3% 증가

반도체·복합개발 대형 사업이 주도

주거용 기성은 8.8% 감소

공사비 상승·대금 회수 악화에 부담↑

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 반도체 생산시설과 복합개발 등 대형 사업을 중심으로 건설수주가 반등했다. 반대로 주택공사 실적과 고용이 줄고 공사대금 회수 여건도 나빠져 현장 전반으로 회복세가 확산하지 못하고 있다. 공사비 상승이 이어지는 가운데 중소·지방 건설기업의 체감경기 부진도 깊어지는 모습이다.

건설수주 동향 [자료=한국건설산업연구원]

11일 한국건설산업연구원(이하 '건산연')에 따르면 지난 9월 국내 건설수주는 24조6000억원으로 전년 동월 대비 49.3% 증가했다. 전월보다도 45.4% 늘어 8월까지 위축됐던 수주 실적이 반등했다.

민간수주는 19조6000억원으로 전년 동월보다 67.6% 늘었다. 특히 비주택수주가 9조2000억원으로 139.7% 증가하며 실적 확대를 주도했다. M17 반도체 생산시설 및 지원시설 1단계 3조8000억원과 위례신도시 복정역세권 복합개발사업 1조5000억원 등의 신규 수주가 반영됐다. 평택캠퍼스 P5 FAB2 건축공사 계약금액도 6600억원 늘었다.

민간 주택수주는 감천2구역 재개발 신규 수주와 기존 정비사업 계약 증액 등에 힘입어 31.8% 증가한 8조2000억원을 기록했다.

공공수주는 5조원으로 4.2% 늘었다. 하동복합 발전소와 용인 반도체 클러스터 국가산업단지 조성공사 등으로 토목수주가 115.2% 증가했다. 공공 주택수주는 4000억원으로 85.6% 감소했다.

이지혜 건산연 연구위원은 "9월 건설수주가 크게 증가했지만 대형 반도체 시설과 복합개발사업, 기존 계약의 증액 등이 실적에 영향을 미쳤다는 점에서 이를 건설시장 전반의 회복으로 해석하기에는 신중할 필요가 있다"고 말했다.

실제 시공 실적을 금액으로 나타내는 건설기성은 13조1000억원으로 전년 동월보다 4.4% 늘었다. 공공기성은 28.7% 증가했지만 민간기성은 1.1% 감소했다. 토목기성이 25.0% 늘어난 데 비해 주거용 건축기성은 5조원으로 8.8% 줄어 공종별 격차도 뚜렷했다.

건설고용의 감소세도 이어졌다. 9월 건설업 취업자는 192만6000명으로 전년 동월 대비 2.4% 줄었다. 29개월 연속 감소한 데다 감소율도 8월 1.7%보다 커졌다. 전산업과 제조업 취업자가 각각 0.4% 증가한 것과 다른 흐름이다.

공사비 부담은 이어졌다. 9월 건설공사비지수는 139.48로 전년 동월보다 5.9% 올라 소비자물가 상승률 2.9%의 약 두 배였다. 일반철근 시장가격지수도 전월보다 1.0% 낮아졌지만 지난해 같은 달보다는 17.1% 높았다.

건설기업의 체감경기를 보여주는 10월 건설경기실사지수(CBSI)는 70.6으로 전월보다 2.6포인트(p) 하락했다. 지수가 기준선인 100을 밑돌면 경기를 비관적으로 보는 기업이 더 많다는 뜻이다.

공사대수금지수는 73.0으로 13.3p 내려 세부 지수 중 낙폭이 가장 컸다. 수주잔고지수도 73.0으로 8.6p 낮아졌다. 대금 회수와 일감 확보 여건이 함께 악화했다.

중소기업지수는 55.3으로 4.7포인트 하락해 올해 최저 수준을 기록했다. 지방지수는 66.9로 6.2포인트 내려 서울의 하락 폭인 1.6p보다 컸다. 서울과 지방의 지수 격차는 4.1p에서 8.7p로 벌어졌다.

11월 CBSI 전망지수는 74.9로 10월 실적보다 4.3p 높았다. 일부 개선을 예상했지만 기준선에는 크게 못 미쳤다.

이 연구위원은 "수주 확대가 실제 착공과 기성, 일자리 회복으로 이어지도록 사업 추진 여건을 개선하는 한편, 중소·지방 건설기업의 공사대금 회수와 자금조달 애로를 완화하는 데 정책적 관심을 기울여야 한다"고 제언했다.

chulsoofriend@newspim.com