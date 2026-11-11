美 하원, 헤그세스 탄핵 추진 제동…공화당 결집에 일단 모면

탄핵소추 조항 법사위 회부안 211대 204 가결

민주당, 내년 재추진 가능성…이란 전쟁 여론 악화 변수

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국 하원이 공화당의 결집 속에 피트 헤그세스 국방장관에 대한 탄핵 추진을 저지했다. 다만 내년 1월 민주당이 의회 주도권을 장악하면 탄핵 추진이 재개될 가능성은 남아 있다.

미 하원은 10일(현지시간) 헤그세스 장관에 대한 탄핵소추 조항 8건을 공화당이 주도하는 하원 법사위원회에 회부하는 동의안을 찬성 211표, 반대 204표로 가결했다. 탄핵 추진을 주도한 토머스 매시 공화당 하원의원(켄터키주)에 동조한 공화당 의원은 한 명도 없었다.

이번 표결은 탄핵안을 본회의에서 직접 심의하거나 표결하는 대신 법사위로 넘기는 절차적 조치다. 매시 의원은 법사위 회부가 탄핵 추진을 사실상 무산시키는 결과를 낳을 것이라고 경고해 왔다.

민주당에서는 낸시 펠로시 전 하원의장을 포함해 11명이 표결에 불참했다. 이 가운데 8명만 반대표를 행사했더라도 회부 동의안은 부결돼 하원 본회의에서 탄핵안을 표결할 가능성이 열렸을 것이라고 로이터는 전했다.

이번 결과로 헤그세스 장관은 당장의 탄핵 위기를 넘겼지만, 민주당이 내년 1월 새 의회에서 탄핵을 다시 추진할 가능성은 배제할 수 없다.

하킴 제프리스 하원 민주당 원내대표는 표결 전날 헤그세스 장관이 권력을 남용하고 미국의 국가안보를 훼손했으며, 무모하고 비용만 많이 든 실패한 이란 전쟁을 주도했다고 비판했다.

제프리스 원내대표는 표결 후에도 새 의회에서 탄핵 추진을 재개할지 의원들과 논의하겠다는 입장을 밝혔다. 그는 "적절한 시점에 논의할 것"이라고 말했다.

◆ 이란 전쟁 여론 악화…민주당 재공세 가능성

이번 탄핵 추진은 이란 전쟁에 대한 미국 내 여론 악화와 맞물려 있다. 호르무즈 해협 확보를 둘러싼 사실상의 교착 상태가 이어지는 가운데, 전쟁에 대한 유권자들의 불만은 지난주 중간선거에서 민주당이 의회 장악에 성공한 배경 중 하나로 꼽힌다.

로이터/입소스가 이날 발표한 여론조사에서는 미국인 과반이 내년 1월 출범하는 민주당 다수 의회가 이란 전쟁을 완전히 끝내기 위한 조치를 취하기를 원한다고 답했다.

JD 밴스 부통령은 이란 전쟁이 중간선거에서 공화당이 참패한 원인 중 하나라고 공개적으로 지적해 왔지만, 이날은 헤그세스 장관을 다시 옹호했다. 그는 소셜미디어에 "이번 사안은 이란에 관한 것이 아니라 피트가 국방부 관료 조직에 맞섰다는 사실에 관한 것"이라고 썼다.

도널드 트럼프 대통령도 표결 결과를 환영했다. 그는 소셜미디어에서 헤그세스 장관에 대한 탄핵 추진이 "비참하게 실패했다"고 주장하며, 이란과 베네수엘라 등 여러 사안에서 헤그세스 장관의 성과가 "위대한 미국 애국자의 무죄를 입증했다"고 밝혔다.

헤그세스 장관은 표결에 앞서 국방부에서 6개월 만에 열린 기자회견을 통해 자신에 대한 탄핵 추진을 "정치 쇼"라고 비판하고 재임 중 군사작전을 옹호했다. 그는 "역사는 이란 전쟁을 지금의 통념과는 상당히 다르게 평가할 것"이라고 말했다.

일부 공화당 의원들은 트럼프 행정부가 국방 예산을 현재 약 9500억달러에서 1조5000억달러로 대폭 확대하려는 상황에서 헤그세스 장관과 의회의 불편한 관계가 정치적 부담이 되고 있다고 지적한다.

민주당은 향후 탄핵 추진 과정에서 이란 전쟁뿐 아니라 우크라이나 정책, 카리브해와 태평양 해역에서 마약 밀매 의심 선박을 겨냥한 미군 작전 등도 문제 삼을 가능성이 있다.

탄핵 추진을 주도한 매시 의원은 표결 결과에 실망감을 나타냈다. 그는 공화당 의원들을 침몰하는 타이타닉호에 남아 있는 승객들에 비유하며 "그들은 배가 침몰하고 있다는 사실을 알면서도 배에 남아 있기로 했다"고 말했다.

피트 헤그세스 미국 국방장관이 지난 18일(현지시간) 워싱턴 D.C. 국방부 청사에서 열린 미군 포로 및 실종자(POW/MIA) 추모식에서 발언하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com