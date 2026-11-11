카카오페이, ESG 평가 2년 연속 통합 A등급 획득

AI 핵심 요약beta
- 카카오페이는 11일 2026년 ESG 평가에서 2년 연속 통합 A등급을 획득했다.
- 환경과 지배구조는 A등급, 사회 부문은 A+등급을 기록했다.
- 기후변화 대응과 공급망 관리, 투명한 지배구조가 긍정적으로 평가됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
기후변화 대응·공급망 관리 등 성과 인정
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 카카오페이가 한국ESG기준원의 ESG 평가에서 2년 연속 통합 A등급을 획득했다.
카카오페이는 한국ESG기준원(KCGS)이 발표한 '2026년 ESG 평가'에서 통합 A등급을 받았다고 11일 밝혔다.
부문별로는 환경(E) A등급, 사회(S) A+등급, 지배구조(G) A등급을 기록했다. 전년도와 동일한 등급을 유지하며 지속가능경영 역량을 인정받았다.
환경 부문에서는 기후변화 중장기 목표와 세부 전략을 수립하고, 기후변화 관련 위험과 기회를 도출해 사업 운영에 미치는 정량적 재무 영향을 투명하게 공개한 점이 좋은 평가를 받았다.
사회 부문에서는 안전보건과 인권, 정보보호 등 주요 위험 요인을 파악하고 완화 조치를 이행한 점이 긍정적으로 반영됐다. 공급망에 대한 정기적인 평가와 모니터링 체계를 운영한 점도 인정받았다.
지배구조 부문에서는 이사회의 최고경영자(CEO) 후보군 관리 체계를 공정하게 운영하고, 보상위원회를 통해 사내이사 보수체계를 승인하는 등 투명하고 책임 있는 지배구조를 구축한 점이 평가에 반영됐다.
신원근 카카오페이 대표는 "이번 평가는 카카오페이가 추진해 온 진정성 있는 ESG 경영 노력이 대외적으로 다시 한번 인정받은 결과"라며 "앞으로도 기후변화 대응, 공급망 관리, 지배구조 투명성 강화 등 인정받은 영역을 지속적으로 발전시키고 투명한 정보 공개와 적극적인 상생 활동을 통해 ESG 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.
한편 카카오페이는 2022년 ESG추진위원회를 시작으로 2023년 핀테크 업계 최초로 이사회 산하 ESG위원회를 설립했다.
S&P 글로벌 기업 지속가능성 평가를 통해 DJ BIC(Best in Class) Korea 지수에 3년 연속 편입됐으며, 올해 2월에는 세계 최대 의결권 자문사 ISS의 ESG 평가에서 프라임(Prime) 등급을 획득했다.
지난 6월 발간한 네 번째 ESG 보고서에는 인공지능(AI) 중심의 AX 대전환 성과와 책임 있는 기술 활용 및 금융 혁신 관련 내용을 담았다.
peterbreak22@newspim.com