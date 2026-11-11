프로티아, 올 3분기 누적 매출 138억·영업익 35억…"역대 최대"

AI 핵심 요약beta
- 프로티아는 11일 3분기 누적 매출과 영업이익이 역대 최대를 기록했다고 밝혔다.
- 누적 매출은 138억원, 영업이익은 35억원으로 전년 대비 각각 30.9%, 34.3% 증가했다.
- 알레르기 진단제품 국내 판매 확대와 유럽 인증을 바탕으로 해외 진출을 추진한다.
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국내 알러지-Q 매출 50% 이상 증가
프리미엄 진단제품 '프로티아 알러지-Q 192D' 성장
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 체외진단 전문기업 프로티아가 올해 3분기 누적 기준 매출액과 영업이익 모두 역대 최대 실적을 기록했다. 주력 사업인 알레르기 진단제품의 국내 판매 확대가 실적 성장을 이끈 것으로 나타났다.
프로티아는 11일 공시를 통해 올해 3분기 누적 매출액이 138억4000만원으로 전년 동기 105억7000만원 대비 30.9% 증가했다고 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 35억3000만원으로 전년 동기 26억3000만원보다 34.3% 늘었다. 법인세차감전순이익도 34억6000만원으로 전년 동기 28억6000만원 대비 20.9% 증가했다.
실적 성장은 주력 사업인 알레르기 진단제품 부문이 견인했다. 특히 지난해 출시한 프리미엄 알레르기 진단제품 '프로티아 알러지-Q 192D'의 국내 판매가 확대되면서 알러지-Q 제품군의 국내 매출이 전년 동기 대비 50% 이상 증가했다.
프로티아 알러지-Q 192D는 재조합 단백질을 활용한 분자진단 기술을 적용한 제품으로, 다양한 알레르기 유발 물질을 한 번에 검사할 수 있는 것이 특징이다. 항생제와 화학성분에 대한 알레르기 검사도 가능하며, 회사 측은 검사 항목 확대와 진단 정확도 개선이 국내 판매 증가에 기여했다고 설명했다.
프로티아는 최근 유럽 체외진단 의료기기 규정(CE-IVDR) 인증을 획득한 제품을 중심으로 해외 시장 확대에도 나설 계획이다. 지난 6일 프로티아 알러지-Q 192D를 비롯한 알레르기 진단제품과 자가면역 진단제품의 CE-IVDR 인증을 완료하면서 유럽 시장 진출을 위한 기반을 마련했다.
회사는 이번 인증을 계기로 해외 판매를 확대하고, 상대적으로 수익성이 높은 수출 비중을 높여 매출 성장과 수익성 개선을 추진할 방침이다.
임국진 프로티아 대표는 "국내에서 인기를 보인 프로티아 알러지-Q 192D 알레르기 진단제품은 지난 6일 CE-IVDR 인증이 완료돼 해외 판매도 본격화할 수 있게 됐다"며 "함께 인증받은 자가면역 진단제품도 수출 확대가 가능해져 향후 수익성이 높은 해외 시장에서 매출 성장이 가속화될 것으로 기대한다"고 말했다. 이어 "신시장 진출을 통해 외형 성장뿐 아니라 수익성 개선도 이어 나가겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com