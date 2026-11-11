이노션, 도심 대형 스크린 AI 아티스트 전시장으로 개방

강남·명동 옥외 전광판에 미디어아트 작품 공개

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 이노션이 서울 도심의 대형 옥외 디지털 전광판을 AI 미디어아티스트들의 작품 전시 공간으로 개방한다.

이노션은 11일 자사 옥외 매체를 공공 미술의 장으로 제공하는 프로젝트 '이노션 오픈 뮤지엄(IOM)'을 시작한다고 밝혔다. 첫 작품들은 서울 강남과 명동 일대 대형 스크린에서 송출된다.

이노션이 서울 도심의 대형 옥외 디지털 전광판을 AI 미디어아티스트들의 작품 전시 공간으로 개방한다. [사진= 이노션]

IOM은 이노션이 올해 신설한 AI 크리에이티브 연구팀 'i-Lab'이 추진하는 사업이다. 기존 옥외광고와 달리 작가의 표현과 도시 미디어를 연결해 예술 작품 자체의 가치를 전달하는 데 중점을 둔다.

첫 작품들은 강남대로의 '더몬테 강남'(가로 32.96m, 세로 10.24m)과 센트럴시티 '신세계 강남 게이트 DS'(13개 스크린)에서 10월 중순부터 송출 중이다. 11월 중 명동 'K파이낸스'(11.5m×18.7m) 스크린으로 확대된다.

첫 번째 IOM의 키워드는 'OPEN'이다. i-Lab과 협업해온 작가 3팀이 스크린 크기, 건물·거리 구조, 반복 송출과 시간 변화가 작품에 미치는 영향을 탐구한 결과물을 선보인다.

디자이너 김지영 작가는 '에일리언 뷰티'를 공개한다. 익숙한 뷰티 이미지를 인간과 다른 존재의 피부와 감각으로 재해석한 작업으로 낯선 얼굴 위에 액체와 구슬, 물결 같은 피부 패턴이 나타난다.

독립 크리에이티브 스튜디오 ANREAL의 김지현 작가는 '어퍼처(틈)'를 선보인다. 민들레의 형태와 생장에서 출발한 영상 시리즈로, 줄기가 예상치 못한 방향으로 뻗고 얽히며 홀씨가 흩어지는 과정을 담았다. 크리에이티브 듀오 니더아이(NEITHER.I)는 '비하인드'를 공개한다. 거대한 천 가림막이 화면을 덮고 그 틈 사이로 낯선 존재와 장면이 지나가며 화면 너머의 연속된 세계를 암시한다.

IOM은 '오픈 인콰이어리(OPEN INQUIRY)'를 철학으로 삼는다. 정해진 답을 제시하기보다 새로운 질문을 열고 가능성을 실험한다는 의미다. AI를 도구로 쓸지, 협업자로 삼을지, 주제로 다룰지 등 활용 방식은 전적으로 작가가 결정한다.

이노션은 작품 전시와 함께 작가 인터뷰와 i-Lab 홈페이지 아카이빙을 통해 창작 과정과 작품 세계를 소개할 계획이다. 현재 작품은 연말까지 운영되며, 이후 새로운 작가와 작품으로 교체된다.

김정아 이노션 대표이사는 "이노션은 그동안 브랜드의 이야기가 사람들에게 닿는 방법을 만들어왔다. AI와 함께 창작의 방식과 표현의 가능성이 달라지는 지금, 그 역량과 도시의 스크린을 작가들의 시선에 열고자 했다"며 "앞으로 새로운 작가들, 나아가 브랜드와 함께 AI 시대의 크리에이티브 리더십을 만들어 나가겠다"고 강조했다.

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