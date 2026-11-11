한컴위드, FISCON 2026서 AI 무자각 지속 인증 기술 공개

AI 핵심 요약beta
- 한컴위드는 12일 금융정보보호 콘퍼런스에서 AI 인증 솔루션을 선보인다.
- 한컴 엑스씨오스는 이용자 행동을 분석해 봇을 구분하고 신뢰도를 검증한다.
- 한컴위드는 모바일 송금과 FDS를 연계한 금융 보안 시연을 공개한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 한컴위드가 12일 여의도에서 열리는 금융정보보호 콘퍼런스 'FISCON 2026'에서 인공지능(AI) 기반 무자각 지속 인증 솔루션 '한컴 엑스씨오스'를 선보인다.
한컴 엑스씨오스는 사용자의 행위 패턴을 AI로 실시간 분석해 정상 이용자와 자동화 공격 봇을 구분한다. 별도의 명시적 인증 행위 없이도 이용 전 과정에서 신뢰도를 지속 검증하는 기술이다.
금융권을 겨냥한 침해사고가 증가하고 AI를 악용한 사이버 위협이 현실화되면서 기존 보안 체계의 한계가 드러나고 있다. 금융권에서는 AI 기술을 활용해 실시간 위협을 탐지·대응하는 선제적 보안 체계에 주목하고 있다.
이번 콘퍼런스에서 한컴위드는 사용자의 행동, 단말 환경, 이용 맥락 정보를 종합 분석해 신뢰도를 실시간 평가하는 모니터링 시스템을 공개한다.
모바일 송금 과정에 무자각 지속 인증을 적용한 금융거래 시연도 선보인다. 이상거래탐지시스템(FDS) 연계 시나리오를 바탕으로 사용자 신뢰도에 기반한 지능형 보안 체계를 구축해 금융거래의 안전성과 사용자 편의성을 함께 강화하는 방안을 제시한다.
송상엽 한컴위드 대표는 "AI를 악용한 사이버 위협이 고도화되는 상황에서 사용자의 이용 전 과정을 실시간으로 검증하는 제로트러스트 인증 체계는 금융 보안의 필수 조건"이라며 "금융 소비자의 편의성을 해치지 않으면서도 보안 신뢰도를 극대화하는 한컴 엑스씨오스를 통해 차세대 인증 시장을 선도해 나가겠다"고 말했다.
한컴위드는 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)이 공동 추진하는 '2026년 제로트러스트 도입 시범사업'에 참여 중이다.
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