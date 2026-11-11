GM, LG엔솔 배터리 탑재한 차세대 전기차 개발…효율 20% 높인다

AI 핵심 요약beta
- GM이 11일 배터리·구동계 통합 차세대 전기차 플랫폼을 개발한다고 밝혔다.
- LMR 배터리와 공기역학 개선으로 에너지 효율을 약 20% 높일 계획이다.
- 구동 부품과 배선을 줄여 차량 무게·비용을 낮추고 공간을 확대한다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 제너럴 모터스(GM)가 배터리와 구동 시스템을 통합 설계해 주행 효율을 약 20% 높이는 차세대 전기차 플랫폼 개발에 나섰다. 배터리 비용과 차량 무게를 줄여 전기차 가격 경쟁력을 확보한다는 전략이다.
GM은 지난달 21일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 'GM 포워드(GM Forward)' 행사에서 4세대 전기차(EV) 플랫폼 개발 방향을 공개했다고 11일 밝혔다.
4세대 플랫폼은 배터리와 전기 구동 유닛, 중앙 집중형 컴퓨팅을 하나의 시스템으로 통합하는 것이 특징이다. GM은 리튬망간리치(LMR) 배터리와 신규 구동 시스템, 공기역학 개선을 통해 현행 차량 대비 에너지 1kWh당 주행거리를 약 20% 늘리는 것을 목표로 하고 있다.
핵심 기술인 LMR 각형 배터리는 리튬인산철(LFP) 배터리와 비슷한 비용으로 에너지 밀도를 33% 높이도록 설계된다. 이를 통해 배터리 팩 크기와 무게를 줄이면서도 주행거리를 확보할 계획이다.
LMR 배터리 셀은 GM과 LG에너지솔루션의 합작사인 얼티엄셀즈의 미국 테네시주 스프링힐 공장에서 생산될 예정이다.
신규 전기 구동 유닛은 모터와 전력전자 장치를 소형화하고 부품 수를 기존 대비 40% 줄이는 방향으로 개발된다. 차량 무게와 제조 비용을 낮추고 실내 및 적재 공간을 확대하기 위한 조치다.
중앙 집중형 컴퓨팅 시스템도 적용한다. 기존 전기차보다 제어 모듈과 배선을 줄이고 디스플레이 및 음성 제어의 응답성을 높이는 한편, 슈퍼크루즈와 온스타 등 차량 기능을 소프트웨어로 지속 개선할 수 있도록 설계한다.
GM은 새로운 플랫폼을 주요 전기차 차급으로 확대 적용해 주행거리와 공간 활용성, 가격 경쟁력을 함께 높인다는 방침이다.
chanw@newspim.com