[특징주] 로켓랩 매출 성장에 우주항공주 상승

AI 핵심 요약beta
- 로켓랩이 11일 역대 최대 분기 매출을 기록했다는 소식에 관련주가 강세를 보였다
- 로켓랩 3분기 매출은 2억6800만달러로 전년보다 72.9% 증가했다
- 3분기 말 수주잔액도 36억달러로 전 분기보다 50% 늘어난 것으로 알려졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미국 우주기업 로켓랩이 역대 최대 분기 매출을 기록했다는 소식에 국내 우주항공 관련주가 강세를 보이고 있다. 매출과 수주잔액이 나란히 증가하며 우주산업 성장 기대가 커진 영향으로 풀이된다.
11일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 56분 기준 이수페타시스는 전 거래일보다 1만원(14.56%) 오른 7만8700원에 거래되고 있다. 같은 시각 쎄트렉아이(11.36%), 에이치브이엠(9.15%), 알멕(9.37%), 한국항공우주(6.32%) 등도 동반 상승하고 있다.
로켓랩은 지난 9일(현지시간) 올해 3분기 매출이 2억6800만달러로 집계됐다고 발표했다. 전년 동기 1억5500만달러보다 72.9% 늘어난 규모로, 시장 예상치인 2억5700만달러도 웃돌았다. 분기 기준 역대 최대 실적이다.
수주잔액도 빠르게 늘었다. 3분기 말 기준 로켓랩의 수주잔액은 36억달러로 전 분기 말 24억달러보다 50% 증가했다. 매출 성장에 더해 향후 사업 기반이 확대되고 있다는 점이 투자심리에 긍정적으로 작용한 것으로 보인다.
rkgml925@newspim.com