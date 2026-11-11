원익홀딩스, 국민성장펀드 투자계약 확정…원익로보틱스 IPO 실패 시 매수 부담

산업은행과 10일 주주간계약 체결, 3500억 투자유치 추진

원익로보틱스 증자 전 기업가치 1.35조·전북 완주 생산시설 투자

IPO 실패 시 연 4% 매수청구권…풋옵션 평가손익 변수

[서울=뉴스핌] 설희 기자= 원익홀딩스가 국민성장펀드가 참여하는 자회사 원익로보틱스의 3500억원 규모 투자유치와 관련해 한국산업은행과 주주간계약을 체결했다. 원익로보틱스가 기한 내 기업공개(IPO)에 실패할 경우 투자자가 원익홀딩스에 주식매수를 청구할 수 있어 자회사의 상장 성사 여부가 모회사의 재무 부담을 가를 변수로 떠올랐다.

11일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 원익홀딩스는 전날 종속회사 원익로보틱스의 유상증자와 풋옵션 계약 관련 정정공시를 제출했다. 지난 8월 체결 예정이었던 산업은행과의 주주간계약을 10일 체결했으며, IMM크레딧솔루션이 설립한 그로스솔루션1호 유한회사의 계약상 지위와 권리, 의무 일부는 관련 사모투자신탁의 신탁업자인 삼성증권에 이전됐다. 이번 변경에도 전체 투자금액과 풋옵션 규모는 종전과 동일하다.

◆ 국민성장펀드 1500억·민간 2000억…기업가치 1.35조 평가

이번 투자유치는 정부의 국민성장펀드를 통한 첨단전략산업 육성 정책과 연계돼 있다. 금융위원회는 지난 8월 27일 국민성장펀드 기금운용심의회에서 원익로보틱스의 휴머노이드 양산시설 구축 사업에 대한 자금지원을 승인했다.

[AI 일러스트=설희 기자]

전체 투자금 3500억원 가운데 1500억원은 산업은행이 관리·운용하는 첨단전략산업기금이 전환우선주(CPS) 방식으로 직접 투자한다. 나머지 2000억원은 IMM크레딧솔루션 등 민간투자자가 부담한다. 투자금 납입 예정일은 오는 20일이다.

원익로보틱스는 산업통상부 등이 참여하는 성장기업발굴협의체를 통해 발굴된 기업으로 제조업 인공지능 전환을 지원하는 'M.AX 프론티어 프로젝트'의 제2호 투자 확정 사례다. 정부는 로봇핸드 핵심부품의 생산·성능검사 내재화와 양산시설 확충 등을 투자 배경으로 제시했다.

원익홀딩스는 지난 6월 말 기준 원익로보틱스 지분 96.37%를 보유한 최대주주다. 산업통상부가 공개한 원익로보틱스의 증자 전 기업가치는 약 1조3500억원으로, 신규 투자금 3500억원을 단순 합산하면 증자 후 기업가치는 약 1조7000억원에 이른다. 이번 유상증자에서 발행하는 전환우선주는 1370만7750주이며 주당 발행가액은 2만5533원이다.

투자금 가운데 1839억원은 공장과 인공지능 전환(AX)센터 구축 등 시설자금에 사용될 예정이다. 운영자금은 약 861억원, 타법인 증권 취득자금은 800억원이다. 원익로보틱스는 전북 완주에 로봇핸드 생산시설을 구축해 핵심부품 생산과 성능검사 역량을 확대할 계획이다.

◆ IPO 실패 시 연 4% 수익률로 매수 청구…모회사 부담은

투자계약에는 원익로보틱스의 상장 여부와 연동된 풋옵션 조건이 포함됐다. 원익로보틱스가 투자거래 종결일로부터 6년 이내 상장하지 못하면 원익홀딩스 또는 원익로보틱스가 투자자 보유 주식을 우선 매수할 수 있다. 해당 권리가 행사되지 않으면 투자자는 원익홀딩스에 주식매수를 청구할 수 있다. 상장기한은 당사자 간 서면 합의로 1년 연장할 수 있다.

공시상 일반 풋옵션 매수가격은 투자원금에 연 4%의 내부수익률(IRR)을 적용해 산정한다. 상장 관련 위약사유가 발생하면 연 15%의 내부수익률을 적용한 금액과 공정지분가치 중 높은 금액을 기준으로 매수를 청구할 수 있다. 기타 위약사유에는 연 10%의 수익률이 적용된다. 원익홀딩스는 풋옵션을 매년 공정가치로 평가할 예정이며, 평가 결과가 별도재무제표상 영업외손익에 영향을 미칠 것으로 예상한다고 공시했다.

[사진=한국산업은행]

이에 대해 한 회계사는 "6년 뒤 발생할 수 있는 주식매수 금액을 현재 시점의 재무적 부담과 직접 비교하는 것은 적절하지 않다"며 "실제 회계상 부담은 풋옵션의 공정가치 평가 결과를 바탕으로 판단해야 한다"고 분석했다.

한편 원익홀딩스 반기보고서에 따르면 원익로보틱스의 지난 6월 말 자산총계는 99억4700만원, 부채총계는 108억6600만원으로 자본총계가 마이너스 9억1900만원을 기록했다. 올해 상반기 매출은 26억7200만원으로 전년 대비 82.4% 감소했으며, 당기순손실은 13억2100만원에서 47억7200만원으로 확대됐다.

정부와 민간의 대규모 지분투자는 원익로보틱스의 기술개발 및 양산시설 확충을 뒷받침할 수 있다. 다만 투자자의 회수권이 모회사와 연결된 만큼 원익로보틱스의 상장 진행 상황과 사업 성과, 풋옵션의 회계상 평가액이 원익홀딩스의 향후 재무구조를 판단할 변수로 남는다.

winter1004@newspim.com