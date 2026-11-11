삼성바이오, 2.7조 유상증자 청약률 100% 육박…12일부터 일반공모

AI 핵심 요약beta
- 삼성바이오로직스는 11일 유상증자 청약률이 96.8%를 기록했다고 밝혔다.
- 유상증자로 2조6650억원을 조달해 폴리펩타이드그룹 인수에 사용한다.
- 폴리펩타이드그룹 공개매수에는 97.98%가 응모했으며 지분 100% 확보를 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오로직스는 지난 9~10일 구주주와 우리사주조합을 대상으로 진행한 유상증자 청약에서 219만8146주가 접수돼 청약률 96.8%를 기록했다고 11일 밝혔다.
이번 유상증자는 보통주 227만주를 주당 117만4000원에 발행해 총 2조6650억원을 조달하는 방식이다. 조달 자금은 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업 폴리펩타이드그룹 인수에 사용한다.
청약 유형별로 우리사주조합은 우선 배정된 45만4000주 가운데 40만5430주를 청약해 89.3%의 청약률을 기록했다. 신주인수권증서 보유 주주의 청약은 초과청약을 포함해 179만2716주로, 배정 물량 181만6000주의 98.7%에 해당했다.
주요 주주인 삼성물산과 삼성전자는 각각 배정받은 78만2818주와 56만7503주 전량을 청약했다. 전체 초과청약 물량은 3만주를 넘었다.
삼성바이오로직스는 지난 7월 폴리펩타이드그룹을 14억6000만스위스프랑에 인수한다고 발표했다. 발표 당시 환율 기준 약 2조7000억원 규모다. 기존 항체의약품과 메신저 리보핵산(mRNA), 항체약물접합체(ADC)에 이어 펩타이드로 CDMO 사업 영역을 넓히려는 투자다.
최근 진행한 폴리펩타이드그룹 공개매수에서는 매수 대상 지분의 97.98%가 응모했다. 삼성바이오로직스는 잔여지분 강제매수 등을 거쳐 지분 100%를 확보할 계획이다.
유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다. 잔여주식에 대한 일반공모 청약은 오는 12~13일 실시하며, 주금 납입일은 17일, 신주 상장일은 30일이다. 일반공모 이후에도 남는 물량은 주관사가 인수한다.
sykim@newspim.com