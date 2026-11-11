한화투자증권, ESG 평가 4년 연속 A등급 획득

AI 핵심 요약beta
- 한화투자증권은 11일 ESG 평가에서 4년 연속 통합 A등급을 획득했다
- 환경·사회 부문에서 A+를, 지배구조 부문에서 B+등급을 받았다
- 기후변화 대응과 인권·소비자 보호, 내부통제 강화 노력이 반영됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한화투자증권은 한국ESG기준원(KCGS)이 주관하는 ESG(환경·사회·지배구조) 평가에서 4년 연속 통합 A등급을 획득했다고 11일 밝혔다.
한국ESG기준원은 매년 국내 상장사를 대상으로 ESG 분야 경영체계와 성과를 평가해 등급을 부여한다.
한화투자증권은 올해 평가에서 환경 A+, 사회 A+, 지배구조 B+등급을 받아 통합 A등급을 유지했다.
환경 부문에서는 기후변화에 따른 위험과 기회 요인을 분석하고, 중장기 사업 운영과 재무에 미치는 영향을 바탕으로 세부 대응 전략을 공개한 점이 평가에 반영됐다. 멸종위기종 식재와 사후 모니터링 등 생물다양성 보전 활동도 긍정적인 평가를 받았다.
사회 부문에서는 인권과 안전보건 관련 위험 요소를 사전에 식별하고 예방하는 내부 절차를 정비했으며, 금융소비자 권익 보호 활동을 강화했다.
지배구조 부문에서는 이사회에 대한 내부통제 점검 보고 빈도를 확대하는 등 위험 감독 기능과 경영 투명성을 높이기 위한 노력이 반영됐다.
박병길 한화투자증권 ESG사무국장은 "전사 업무 전반에 걸쳐 ESG 가치를 진정성 있게 실천해 온 노력이 4년 연속 A등급이라는 결실로 이어졌다"며 "변화하는 투자자의 기대에 적극 부응하고 체계적인 ESG 경영을 실천함으로써 사회적 책임을 다하는 글로벌 금융사로 도약하겠다"고 밝혔다.
dconnect@newspim.com